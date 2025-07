Alors qu'il pensait être caché, un couple écope de 20 000 euros d'amende en faisant l'amour en public

En Italie, un couple s’est caché derrière un buisson pour faire l’amour sur une île publique. Cependant, il a été vu par des familles et arrêté par les autorités.

En Italie, un couple a reçu une amende pas comme les autres. En effet, les deux personnes ont été surprises alors qu’elles étaient en train de faire l’amour sur un lieu public. Cet incident s’est déroulé fin juin sur l’Isola dei Pescatori, une île au large de Stresa, au nord de l’Italie.

Crédit photo : iStock

Le couple a voulu se mettre à l’abri, caché derrière un buisson, pour avoir son rapport sexuel. Cependant, il a été vu par plusieurs touristes, dont des familles avec des enfants, qui se trouvaient sur des bateaux, comme le rapporte Le Parisien. Les autorités ont rapidement été alertées puisque le couple était clairement visible depuis la mer.

Une amende de 20 000 euros

Une patrouille nautique de carabiniers s’est rendue sur place. Depuis leur bateau, les agents de police ont filmé la scène afin d’avoir une preuve. En les voyant arriver, le couple a tenté de se rhabiller rapidement pour fuir, mais il a été arrêté alors qu’il essayait de se fondre dans la foule.

Crédit photo : iStock

Les amoureux ont écopé de 10 000 euros d’amende chacun, soit un total de 20 000 euros pour le couple. En France, l’article 222-32 du Code pénal indique que “l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’atrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”. Si l’acte sexuel a lieu sous les yeux d’un mineur de 15 ans, le couple peut écoper de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende. Cette peine peut aussi être appliquée quand on se promène nu chez soi, une habitude punie de 30 000 euros d'amende.

En Italie, cet acte a été dépénalisé et le couple n’ira donc pas en prison. Cependant, il devrait retenir la leçon à cause de l’amende salée et de la honte ressentie.