Les mots «wesh» et «wallah» bientôt interdits à l'école ?

Une vidéo, qui a fait le buzz sur TikTok, prétend que le gouvernement aurait voté une loi pour interdire aux élèves de dire... "wesh" et "wallah" dans les établissements scolaires. Info ou intox ?

Dans un établissement scolaire, les élèves doivent respecter de nombreuses règles pour avoir un bon comportement. Et certains mots pourraient être interdits dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées. C’est en tout cas ce qu’affirme une vidéo publiée sur TikTok à ce sujet.

Dans cette vidéo, une voix off affirme que le gouvernement français aurait voté une loi pour interdire les mots "wallah" et "wesh" dans les établissements scolaires. En effet, prononcer ces mots d’argot pourrait être passible d’une amende de 130 euros. Aujourd'hui, de nombreux enfants s'expriment en utilisant des mots d'argot, comme le montre l'émission "L'école à remonter le temps", dans laquelle les jeunes ont un langage qui a choqué les internautes.

Des mots interdits à l’école ?

Sur TikTok, la voix off explique que "cette décision aurait été prise pour restaurer un usage correct et respectueux de la langue française". Elle cite également un inspecteur général qui aurait dit lors d’une conférence de presse : "Nous avons constaté une explosion des expressions familières, voire importées de dialectes non académiques, dans les cours de récréation, les couloirs et même en classe", comme le rapporte 20 Minutes.

Cette vidéo choc a fait réagir de nombreux internautes qui ont dénoncé un scandale et une atteinte à la liberté d’expression. Pour bon nombre d’entre eux, il est d'ailleurs impossible de donner des amendes à l’intérieur d’un établissement scolaire.

Et ils ont raison ! En réalité, cette vidéo véhicule une fausse rumeur puisqu’aucun de ces mots ne sera interdit dans les établissements scolaires. Comme le révèle Melty, le gouvernement n’a voté aucune loi à ce sujet et n’a pas organisé de conférence de presse pour en parler. En plus de cela, aucune déclaration n’a été faite à ce propos par le ministère de l’Éducation nationale.

En définitive, cette vidéo est un fake qui a très bien fonctionné puisqu’elle a totalisé plus de 2 millions de vues sur TikTok.