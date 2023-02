Angleterre : un homme qui n'a pas su lire et écrire avant 18 ans va devenir professeur à la prestigieuse Université de Cambridge

En Angleterre, un homme qui ne savait ni lire ni écrire avant l'âge de 18 ans s’apprête à faire sa rentrée à l’Université de Cambridge en tant que professeur.

Jason Arday revient de loin. Celui qui a appris à lire et à écrire au cours de l’adolescence va enseigner à l’Université britannique de Cambridge.

Crédit Photo : University of Cambridge Faculty/ SWNS

Comme le précise Metro, le jeune homme âgé de 37 ans a été diagnostiqué autiste quand il était enfant. Toujours selon le site d’information, Jason Arday est resté mué jusqu’à l’âge de 11 ans.

Mais son retard de développement ne l’a pas empêché de s’interroger sur le monde et la société : «Je me posais des questions sur la guerre et je me demandais pourquoi certaines personnes vivaient dans la rue», a indiqué le professeur au tabloïd.

À l’époque, certaines personnes lui avaient affirmé qu’il passerait probablement sa vie d’adulte dans une structure spécialisée, mais le Londonien s’est battu pour trouver sa place.

Une belle revanche

Après avoir appris à lire et à écrire à l'adolescence, il est devenu professeur d'éducation physique. Ce premier job lui a donné un aperçu des inégalités systémiques auxquelles les enfants peuvent être confrontés dans l’éducation.

Au cours de ses études, Jason nourrissait le rêve de devenir professeur à Cambridge. Une conversation avec son mentor lui avait alors permis de surpasser ses peurs et de se lancer.

Crédit Photo : University of Cambridge Faculty/ SWNS

Aujourd'hui, il s'apprête à occuper le poste de professeur de sociologie de l'éducation à Cambridge. Vous l’ignorez peut-être, mais Cambridge University fait partie des meilleure université au monde.

«Mon travail porte principalement sur la manière dont nous pouvons ouvrir les portes à davantage de personnes issues de milieux défavorisés et démocratiser véritablement l'enseignement supérieur», a déclaré Jason Arday.

Avant d’ajouter : «J'espère que le fait d'être dans un endroit comme Cambridge me donnera l'influence nécessaire pour mener ce programme au niveau national et mondial».

Crédit Photo : image d'illustration / istock

Le professeur Arday détient deux maîtrises et un doctorat en sciences de l’éducation. Il a occupé des postes à l’Université de Glasgow (Écosse), ainsi qu’à l’Université de Durham (Angleterre).

Il entrera à l'Université de Cambridge le 6 mars prochain.