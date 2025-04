À 17 ans, il est accepté dans sept des huit universités les plus prestigieuses des États-Unis

Un lycéen américain est en train de finir l’année scolaire en beauté. Et pour cause : il a été admis dans les universités les plus prestigieuses des États-Unis.

Angel Ortiz est un lycéen américain scolarisé dans le New Jersey. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet élève de terminale de 17 ans termine son année scolaire sur les chapeaux de roue.

Et pour cause : ce dernier a été accepté dans sept des huit universités de la très prestigieuse Ivy League. Cette dernière regroupe les instituts les plus réputés des États-Unis : Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Cornell, Darmouth et l’Université de Pennsylvanie.

Crédit Photo : iStock

« Honnêtement, je n'imaginais pas être accepté dans toutes ces universités », a déclaré le jeune homme auprès de l’émission Good Morning America.

Avant d’ajouter :

« Je n'aurais jamais imaginé cela il y a quatre ans, alors c'est incroyable d'y arriver maintenant ».

L’étudiant n’a pas encore jeté son dévolu sur une faculté en particulier, mais il compte prendre sa décision finale le 30 avril prochain, jour de son 18ème anniversaire.

Un élève brillant qui rend fier son lycée

Sans réelle surprise, sa réussite enchante ses professeurs, ainsi que le directeur du lycée Arts High School de Newark.

Le chef de l’établissement a fait l’éloge des « réalisations extraordinaires » d’Angel dans un communiqué.

« L'admission d'Angel dans sept établissements de l'Ivy League est un triomphe personnel et un symbole puissant de ce qui est possible pour les jeunes de Newark. Son histoire nous inspire tous. Nous sommes incroyablement fiers d’Angel, dont le parcours scolaire remarquable témoigne de la force de nos écoles, du dévouement de nos éducateurs, du soutien de nos parents et de la résilience de nos élèves », a-t-il indiqué.

Crédit Photo : Newark Public Schools

Angel compte étudier les sciences politiques ou les relations internationales, deux domaines d’études pour lesquels les écoles de l'Ivy League sont réputées.

« Je veux être avocat ou travailler dans l'administration à l'avenir (…) Je sais que beaucoup d’anciens élèves célèbres sont issus de ces écoles, alors je me suis dit que je pourrais peut-être devenir l'un d'entre eux un jour », a confié le principal concerné.

Celui qui s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie recommande aux lycéens, qui rêvent d’intégrer une université Ivy League, de suivre ce conseil :

« Ne vous sentez pas obligés de faire des choses simplement pour impressionner d'autres personnes ou d'autres institutions (…) », a conclu l’adolescent.

À bon entendeur !