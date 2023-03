Sa fille frappe son harceleur à l'école, cette maman la félicite et choque les internautes

En Angleterre, une mère de famille a déclenché un débat sur les réseaux sociaux. La raison ? Dans un tweet, cette dernière a félicité sa fille de 16 ans pour avoir frappé sa harceleuse à l’école. Une réaction qui divise la toile.

Crédit Photo : Twitter

Récemment, l’épouse de l'ancien attaquant de Southampton (Angleterre), Charlie Austin, s’est retrouvée au coeur d’une polémique sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, Bianca Austin a félicité sa fille de 16 ans pour avoir frappé sa harceleuse à l’école

«Après des semaines d’intimidation orchestrées par la même personne, de nombreux appels téléphoniques à l’école qui n’ont rien changé, aujourd’hui, alors qu’elle se faisait insulter, ma fille a finalement donné un coup de poing dans le visage de son bourreau. Je suis fière d’elle», a écrit la mère de famille de 35 ans sur Twitter.

Sans réelle surprise, le message est rapidement devenu viral. Au total, la publication a récolté plus de 2 millions de vues et près de 17 000 likes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la réaction de Bianca a divisé les internautes.

La réaction de la mère de famille divise la toile

Dans les commentaires, certaines personnes ont apporté leur soutien à la trentenaire tout en saluant le comportement de sa fille.

«Je suis généralement pacifiste, mais le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est qu'il ne faut pas laisser les brutes s'en tirer à bon compte», «Si vous êtes victime d'intimidation, battez-vous. Si vous voyez quelqu'un être victime d'intimidation, battez-vous pour lui», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Toutefois, d’autres utilisateurs assurent que la «riposte» de la victime n’a fait qu’aggraver le problème, comme le démontrent ces commentaires : «Le fait d'intimider quelqu'un "en retour" en le frappant est également une forme d’intimidation», «Il n'est pas étonnant que les brimades ne cessent jamais dans les écoles».

Face à cette situation, Bianca a partagé sa propre définition des brimades : « Les brimades sont des comportements répétés visant à blesser quelqu’un émotionnellement et physiquement», a-t-elle écrit dans une nouvelle publication.

Avant d’ajouter : «Ma fille n’a aucune intention malveillante, tout ce qu’elle veut, c’est qu’on la laisse tranquille».

Bianca, qui suit actuellement une formation d'infirmière, a ensuite partagé avec ses 11 000 abonnés la punition que sa fille a reçue pour cet incident.

«Elle a été exclue de l'école pendant deux jours, tandis que sa camarade est retournée en classe parce qu'elle n'était que verbalement agressive».

