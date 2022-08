Victime de harcèlement scolaire, Quaden Bayles, 11 ans, foule un tapis rouge pour la première fois comme acteur et rêve d'Hollywood

Quaden Bayles, le petit australien victime de harcèlement scolaire, a bien changé et vient de faire ses grands débuts d’acteur.

Souvenez-vous en février 2020, Quaden Bayles, un jeune australien de 9 ans atteint de nanisme, faisait la Une de l’actualité dans son pays après avoir été harcelé à l’école.

Dans une vidéo partagée par sa mère, le petit garçon déclarait ainsi en larmes qu’il voulait en finir avec la vie après avoir fait l’objet de moqueries et d’intimidations de la part de ses camarades.

À l’époque, son histoire avait fait le tour du monde, suscitant autant d’émotion que de compassion. L’enfant avait reçu de nombreux messages de soutien émanant notamment de personnalités comme Hugh Jackman ou encore Jeffrey Dean Morgan.

Crédit photo : capture d'écran

Quaden Bayles foule un tapis rouge de cinéma pour la première fois, deux ans après avoir été harcelé

Deux ans plus tard, le garçonnet, aujourd’hui âgé de 11 ans, a fait du chemin et vient de fouler pour la première fois le tapis rouge d’un grand événement à Sydney, à l’occasion de la première du film « 3 000 ans à t’attendre » (« Three Thousand Years of Longin ») de George Miller, dans lequel il fait une courte apparition.

Simple figurant dans ce long-métrage porté par le duo Idris Elba-Tilda Swinton, Quaden espère néanmoins que cette première apparition sur le grand écran lui permettra d’entamer une carrière d’acteur, comme il l’a confié aux médias locaux.

Crédit photo : Getty Images

Il peut croire en son rêve d’autant qu’il vient d’obtenir un nouveau petit rôle dans le très attendu blockbuster « Furiosa », le préquel de Mad Max également réalisé par George Miller, dont la sortie est prévue pour 2024.

« Je n’arrive pas à croire que je suis dans ‘Mad Max’. Je ne savais pas ce que c’était, c’est mon frère qui m’a montré ce que c’était et ça m’a époustouflé », a ainsi expliqué Quaden.

« C’est un travail vraiment formidable pour moi, compte tenu de ce que j’ai vécu », a-t-il ajouté, précisant qu’il adorait travailler avec George Miller.

Ce dernier a d’ailleurs eu l’idée de lui confier ses deux petits rôles après avoir été touché par la vidéo bouleversante de février 2020, précédemment évoquée.

Une belle revanche sur la vie pour Quaden.