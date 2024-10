Astérix, Obélix et Idéfix ont fait leur entrée au musée Grévin

Le célèbre musée Grévin de Paris accueille désormais les statues de cire d’Astérix, Obélix et même Idéfix à l’occasion d’un événement spécial.

Mardi 22 octobre, les deux Gaulois les plus célèbres de France (et du monde) ont fait leur entrée au musée Grévin. Pour fêter leur 65ème anniversaire, Astérix, Obélix et Idéfix ont eu le droit à leur statue de cire.

C’est dans un écrin fidèle aux bande-dessinées qu'ils ont pris place : en forêt, au pied d’un arbre sur lequel s’est retrouvé propulsé un romain, lui aussi fait de cire, indique Le Parisien. Pour ce moment spécial, les filles des créateurs, Anne Goscinny et Sylvie Uderzo, étaient présentes.

Toutes deux ont salué la longévité des personnages qui émerveillent toutes les générations depuis des décennies : « Deux fous géniaux ont inventé cet univers qui, depuis 65 ans, réjouit toujours petits et grands ».

Astérix et Obélix rejoignent d’autres héros de la fiction animée

Extrait tiré du film Astérix : Le Secret de la potion magique. Crédit photo : M6

« Le mythe d’Astérix et Obélix a été créé par deux enfants d’immigrés, René Goscinny d’origine russo-polonaise et mon père [Albert Uderzo,ndlr] italien, naturalisé français à l’âge de 7 ans. Ils étaient très français, de leur pays, et ont eu le génie de retranscrire tout ce qu’il y a de plus français chez les Français avec leur qualité et leurs défauts », a rappelé Sylvie Uderzo.

Les aventures d’Astérix et Obélix sont apparues pour la première fois dans la revue Pilote le 29 octobre 1959. Pour cette année spéciale, et en plus de leur entrée au musée Grévin, les deux Gaulois ont la chance d’avoir un voyage immersif qui leur est consacré à l’Atelier des lumières de Paris. Les festivités ne s'arrêtent pas là puisque des versions augmentées de cinq de leurs albums ont été éditées : 44 planches originales en couleur et des pages additionnelles sur la création des albums, notamment Astérix chez les Belges.

Crédit photo : AFP

Ce n’est pas la première fois que le musée Grévin accueille des héros de fictions animées. Dans l’enceinte du musée, on retrouve également Le Petit Nicolas, Titeuf, Ladybug et chat noir de la série Miraculous ou encore Les Lapins Crétins.