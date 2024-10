L'employé d'un musée jette une œuvre d'art à la poubelle après l'avoir confondue avec... un déchet

Dans un musée des Pays-Bas, un employé a jeté une œuvre d’art à la poubelle. La raison ? Il pensait qu’il s’agissait un déchet, et pour cause : l'œuvre représente deux canettes de bière vides.

Dans les musées, nous devons faire attention aux oeuvres qui nous entourent. Certaines peuvent être fragiles, comme l'a appris un enfant de 4 ans lorsqu'il a fait tomber un vase vieux de 3 500 ans dans un musée israëlien. En plus de cela, l’art est subjectif et il peut parfois être difficile de discerner ce qui est artistique ou non. Récemment, l’employé d’un musée aux Pays-Bas a été victime d’une telle confusion. En effet, l’homme a jeté une œuvre d’art à la poubelle, pensant qu’il s’agissait d’un déchet, ce qui n’était pas du tout le cas.

L’événement s’est produit au musée LAM de Lisse, à l’ouest des Pays-Bas. L'œuvre jetée à la poubelle porte le nom de “Tous les bons moments que nous avons passés ensemble”. Réalisée par Alexandre Lavet, elle représente deux canettes de bière : l’une est vide et l’autre est écrasée.

Crédit photo : @lam_museum / Instagram

Il jette les canettes

Cette œuvre d’art moderne peut en surprendre plus d’un. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas simplement de deux canettes de bière écrasées. L'œuvre a été peinte à la main à l’acrylique. En plus de cela, ces canettes étaient exposées dans une cage d’ascenseur en verre. Une place insolite mais voulue par le musée qui explique vouloir “surprendre le visiteur” en installant des œuvres d’art dans des endroits inhabituels, comme une cage d’ascenseur. Un concept qui surprend les visiteurs et les employés !

“Notre art encourage les visiteurs à voir les objets du quotidien sous un jour nouveau. En exposant des œuvres d’art dans des endroits inattendus, nous amplifions cette expérience et tenons les visiteurs en éveil”, a expliqué Sietske van Zanten, la directrice du musée, à BFMTV.

Crédit photo : @lam_museum / Instagram

Aucune rancune

Croyant donc que des canettes de bière avaient été laissées dans un ascenseur par des visiteurs, l’employé du musée les a jetées à la poubelle. C’est la conservatrice du musée, Elisah van den Bergh, qui s’est aperçue de leur disparition. Elle a retrouvé l'œuvre d’art dans un sac poubelle peu de temps avant que celui-ci ne soit jeté. Selon des propos rapportés par France Info, la conservatrice a souligné qu’elle n’éprouvait “aucune rancune” envers l’employé, estimant qu’il “faisait juste son travail”.

“Beaucoup de temps et d’efforts ont été nécessaires pour créer ces canettes. Nous avons maintenant placé l'œuvre dans un endroit plus traditionnel, sur un socle, pour qu’elle puisse se reposer après son aventure”, a affirmé la conservatrice du musée.

Le nouveau socle sur lequel les canettes sont posées n’est que temporaire. Dans son objectif de vouloir surprendre les visiteurs, le personnel du musée va chercher un nouveau lieu pour exposer les canettes, en optant pour un endroit “plus prudent”.

Une histoire insolite qui rappelle un événement similaire survenu en Corée du Nord. Dans un musée, un étudiant a mangé une banane scotchée au mur. Cependant, cette dernière était également considérée comme une œuvre d’art dans l’établissement…