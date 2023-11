Elle est atteinte d'un cancer au sein droit, l'hôpital se trompe et lui fait 25 séances de rayon sur... le sein gauche

Au CHU de Tours, une patiente, atteinte d’un cancer du sein, a été victime d’une erreur médicale aux conséquences qui s’avèrent très lourdes.

On ne rigole pas avec le cancer et surtout, aucune erreur n’est permise au moment du traitement. Malheureusement, pour cette patiente, atteinte d’un cancer du sein droit, tout est à refaire !

En effet, l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) a admis “une erreur de latéralité survenue au cours de la préparation de traitement”. Une erreur de latéralité, qu’est-ce donc ? Dans des termes plus simples, il y a eu une confusion entre la droite et la gauche !

Crédit photo : iStock

Un nouveau protocole pour la patiente

Ainsi, la patiente a reçu 25 séances de radiothérapie sur son sein gauche alors que son cancer concerne son sein droit. Un traitement qui faisait suite à une intervention chirurgicale et qui avait pour but de détruire d’éventuelles cellules cancéreuses résiduelles.

Au-delà de l’erreur, c’est surtout sa découverte qui suscite l’incompréhension puisqu’elle a été réalisée seulement après une vingtaines de séances de radiothérapie : “Les différentes étapes ultérieures, y compris le contourage et les différentes validations, n’ont pas permis d’identifier cette erreur qui n’a été détectée qu’à l’issue de la 25ème séance”.

Crédit photo : iStock

Cette simple erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la santé de la patiente. En effet, ces séances répétées sur une zone saine présentent le risque de développer un cancer “radioinduit”, d’autant plus que le sein qui devait être traité ne l’a pas été non plus. Désormais, la patiente va devoir se lancer dans un nouveau protocole de traitement qui lui a été proposé.