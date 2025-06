“Usine à cancer” : cet aliment adoré de tous est à bannir, selon un médecin

Envie d’être en bonne santé et de vivre le plus longtemps possible ? Selon un médecin, voici l’aliment à bannir.

Qui ne rêve pas d’être en bonne santé toute sa vie, et surtout, le plus longtemps possible ? En France, en 2024, on comptait 433 136 cancers, soit le double des chiffres d’il y a 30 ans, selon La Ligue contre le cancer. Oui, ça fait froid dans le dos.



La faute à quoi ? À l’alimentation, à la pollution, aux perturbateurs endocriniens et notamment aux produits transformés. La solution ? Avoir une vie saine, au maximum, en adoptant une alimentation équilibrée et en pratiquant une activité physique et sportive.



L'aliment à bannir de son alimentation est...

Dans une interview pour GB News, le docteur et chercheur américain Mark Hyman, a tenu à alerter sur les dangers de certains produits que l’on consomme au quotidien. En tête de liste ? Le sucre. D’après l’expert, c’est l’aliment à bannir au maximum. L’autre facteur qui peut provoquer l’apparition de maladies ? Les toxines et perturbateurs endocriniens :

“Les deux principaux facteurs sont l’alimentation et les toxines”, a-t-il confié.

Le spécialiste a également alerté sur la graisse abdominale, qu’il est primordial de réduire au maximum (c’est difficile, on le sait) :

“Cette graisse abdominale, c'est une véritable usine à cancer.”

Il explique notamment que la consommation de sucre et d’amidon est le principal contributeur au risque de cancer via la résistance à l’insuline :

“Le cancer du pancréas, du sein, du côlon, de la prostate et d'autres sont liés à ce phénomène de résistance à l'insuline.”

C’est notamment cette fameuse résistance à l’insuline qui peut favoriser l’apparition de cancers. La raison ? Elle altère la capacité du foie à gérer l’absorption des graisses abdominales.

Bien entendu, les produits chimiques sont aussi un facteur important de risques de cancers :

“Nous avons été exposés à 80 000 nouveaux produits chimiques depuis le siècle dernier et beaucoup d’entre eux n’ont pas été testés pour leur sécurité”, a-t-il alerté.

Alors, quelles solutions pour limiter les risques ?



Les gestes à adopter pour réduire les risques de cancers



Vous vous en doutez, il est important d’adopter une alimentation saine et équilibrée, sans produits transformés. Aussi, de réduire l’utilisation de produits chimiques, présents dans certaines crèmes, shampooings, gels douches… Enfin, la pratique d’une activité physique est primordiale pour être en bonne santé :