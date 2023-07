Les résultats du bac, dans sa nouvelle formule, viennent de tomber et ils ne sont pas rassurants

Les premiers résultats du baccalauréat ont été communiqués par le ministère de l’Intérieur.

Depuis 10 heures ce matin, les quelque 718 723 candidats au baccalauréat sont désormais fixés sur leur sort.

Et comme d’habitude, les mêmes scènes de joie et de déceptions ont rythmé le début de cette journée si particulière pour les admis et les recalés. Mais pour les autres, il faudra encore patienter jusqu’aux rattrapages pour savoir si le précieux diplôme est acquis.

Cette année, le taux de réussite s’avère en léger recul par rapport à 2022, a indiqué Pap Ndiaye.

84,9 % d’admis au bac, un chiffre en baisse par rapport à 2022

« On est à 84,9 % d’admis au bac toutes séries confondus, contre 86,1 l’année dernière: c’est donc un léger tassement », a ainsi déclaré le ministre de l’Éducation nationale au micro de RTL.

Des résultats susceptibles d’évoluer après les épreuves de rattrapage.

Cette année 2023 marquait le début de la mise en place de la nouvelle formule, héritée de la réforme controversée de l’examen, décidée en 2019.

Avec celle-ci, la note du bac se compose désormais de 40 % de contrôle continu et de 60 % d’épreuves terminales.

La plupart des candidats savaient donc à quoi s’en tenir avant même le début des épreuves, en calculant leur moyenne à l’année. Ce qui a entraîné un certain désintérêt des cours ces dernières semaines, au grand dam de nombreux professeurs qui n’ont eu de cesse de fustiger cette réforme.

Un constat que partage le ministre de l’Éducation, lequel reconnaît que la formule actuelle « ne convient pas ».

Pour la petite histoire, le candidat le plus jeune de cette édition 2023 n'est âgé que de 12 ans. Ce dernier passait un bac général et technologique, au sein de l’académie de Versailles. Quant au plus vieux, âgé de 76 ans, il était en série générale et technologique, dans l’académie de Bordeaux.

Pour rappel en 2022, le taux de réussite au baccalauréat était de 91 % toutes filières confondues (contre 95 % en 2020 et 88 % en 2019), après les sessions de rattrapage.