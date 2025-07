Accusée d'avoir triché au bac avec une IA, elle est privée de ses résultats et de ses vœux sur Parcoursup

Après avoir passé son bac, une lycéenne est toujours en attente de ses résultats. Son correcteur la soupçonne d’avoir triché en utilisant l’intelligence artificielle. Précisions.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies et pourrait devenir une menace, notamment dans l’enseignement. En effet, certaines écoles pourraient remplacer les professeurs par une intelligence artificielle. Si l’IA peut être une aide pour les élèves, elle peut également permettre de tricher. En janvier 2023, un enseignant a ainsi découvert que la moitié de ses élèves avaient triché à un devoir en utilisant l’intelligence artificielle.

Alors comment faire pour savoir si les élèves ont recours à l’intelligence artificielle ou non ? Pour cela, un professeur de mathématiques a partagé une astuce infaillible. Cependant, elle peut être utilisée seulement pendant l’année scolaire et non après un examen officiel, comme le baccalauréat.

Une lycéenne accusée de tricherie

Actuellement, une polémique enfle à ce sujet. Nina Viriot, une lycéenne, est en effet accusée d’avoir triché à son bac de philo car son correcteur la soupçonne d’avoir utilisé l’IA. Nina a découvert cette accusation le 3 juillet, la veille des résultats du bac, en recevant une suspicion de fraude dans sa boîte aux lettres.

“On ne s’y attendait pas du tout. Nina était stupéfaite. Lors des épreuves écrites qu’elle a passées, elle n’a jamais été soupçonnée de triche, aucun surveillant ne lui a fait la moindre remarque et elle n’a jamais signé le moindre procès-verbal”, a confié sa mère au Parisien.

Devant sa copie, le correcteur a décidé de lancer une procédure pour fraude. Mais selon Nina, elle n’a pas du tout triché lors de son examen et a toujours eu de bonnes notes dans cette matière : 16/20 de moyenne générale au deuxième trimestre et 18/20 à un bac blanc réalisé au cours de l’année.

Pendant l’examen, aucun surveillant n’a remarqué quelque chose d’anormal. Nina souffre d’un trouble de l’attention et bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé. Elle bénéficie d'un temps supplémentaire pendant les épreuves écrites et rédige ses copies sur un ordinateur. Cependant, celui utilisé pendant l’examen de philosophie n’avait pas de connexion internet et ne contenait aucun fichier.

Selon la professeure de Nina, la copie de l’élève contiendrait des références à la pop culture, comme le manga “L’Attaque des titans”. Une allusion qu’aucune IA ne pourrait inclure.

“Le caractère dactylographié a peut-être joué contre elle. Nina est une élève au-dessus de tout soupçon, brillante et mature. J’ai lu sa copie, c’est un bon devoir mais pas non plus extraordinaire”, a-t-elle déclaré à L’Indépendant.

Le dossier de Nina a été transmis à Julie Benetti, la rectrice de Paris, qui devra décider si elle engage des poursuites disciplinaires ou non. Pour cela, la commission académique va interroger Nina et évaluer ses connaissances.

En cas de sanction, Nina aura l’interdiction de passer un examen pendant cinq ans, dont le permis de conduire. En attendant la décision de la rectrice, la jeune lycéenne n’a pas eu accès à ses résultats ni aux rattrapages. Elle ne peut pas non plus valider son inscription dans le supérieur via Parcoursup, alors qu'elle rêve de devenir ingénieure du son.