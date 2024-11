Bernadette Després, la dessinatrice de Tom-Tom et Nana, est décédée à l'âge de 83 ans

C’était un grand nom dans le monde de l’illustration jeunesse. Bernardette Després, la dessinatrice de Tom-Tom et Nana, est décédée ce mardi 20 novembre à 83 ans.

Les aventures de Tom-Tom et Nana sont des bandes dessinées qui ont bercé la jeunesse de plusieurs générations. Ces deux frères et sœurs, connus pour leurs nombreuses bêtises au sein du restaurant familial “La bonne fourchette”, sont entrés dans le cœur des enfants. Tom-Tom et Nana sont apparus pour la première fois en 1977 dans le magazine J’aime Lire avant de connaître un succès fulgurant.

Crédit photo : Bayard Jeunesse

Au total, on compte 371 histoires différentes de Tom-Tom et Nana, dont 17 millions d’exemplaires ont été vendus ces 20 dernières années. Les histoires étaient écrites par Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg, tandis que les dessins étaient effectués par Bernardette Després. Cette dernière est malheureusement décédée ce mardi 20 novembre, à l’âge de 83 ans, d’après une annonce faite par les éditions Bayard et rapportée par Le Figaro. Un décès qui survient quatre ans après celui d'Albert Uderzo, illustrateur d'Astérix et Obélix.

Le travail de Bernadette Després

Les personnages de Tom-Tom et Nana étaient directement inspirés de ceux de Bernadette Després et de ses collègues. Tom-Tom avait le physique de son fils tandis que son prénom lui a été attribué d’après un surnom donné au fils de Jacqueline Cohen. De son côté, Nana avait le physique et le prénom de la fille de Bernardette Després.

Crédit photo : SIPA

Les aventures de Tom-Tom et Nana ont officiellement pris fin en 2009, lorsque Jacqueline Cohen a cessé d’écrire leurs histoires au grand regret de Bernardette Després, grand-mère de 11 petits-enfants.

“J’aurais aimé continuer à dessiner. Tom-Tom et Nana furent un tel bonheur. Jamais je ne m’en suis lassée”, avait-elle confié au journal Le Monde.

En 2019, Bernardette Després a été mise à l’honneur lors du festival d’Angoulême, qui a organisé une grande exposition sur son travail. L’année suivante, la dessinatrice a reçu la distinction de chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur, afin de récompenser ses 56 ans de carrière et sa grande contribution à l’illustration jeunesse. Une chose est sûre : même si Bernardette Després n’est plus là, les aventures de Tom-Tom et Nana resteront intemporelles et gravées dans le coeur des enfants.