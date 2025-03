J.K. Rowling s'attaque une nouvelle fois aux acteurs de Harry Potter et choque les fans

Sur X, J.K. Rowling a ravivé les tensions qui subsistent avec les acteurs de la saga Harry Potter, en leur lançant une nouvelle pique qui n’a pas plu aux internautes.

Si J.K. Rowling est connue pour être l’auteure des romans de la saga Harry Potter, ce n’est malheureusement pas la seule raison. Depuis quelques années, l’écrivaine utilise les réseaux sociaux pour faire des déclarations polémiques et tenir des propos transphobes.

En 2019, J.K. Rowling a affiché son soutien à Maya Forstater, une chercheuse britannique critiquée pour ses propos sur les questions de genre. Depuis, et ce malgré les critiques, J.K. Rowling assume fièrement ses positions. Comme le rappelle Voici, si elle affirme défendre les droits des femmes, elle s’est opposée à une législation écossaise qui avait pour but de faciliter le changement d’identité pour les personnes trans et affirme qu’il devrait être impossible, voire interdit, de changer de sexe.

Face à ces propos, Daniel Radcliffe, l’acteur qui incarne Harry Potter, a tenu à réagir en s’exprimant clairement contre ces propos transphobes. C’est également le cas d’Emma Waston (Hermione Granger), qui a exprimé publiquement son désaccord avec l’auteure. De son côté, Rupert Grint (Ron Weasley) avait nuancé ses propos, en comparant J.K. Rowling à “une tante avec laquelle on n’est pas nécessairement d’accord”.

Cette opposition des trois acteurs de la saga n’a visiblement pas plu à J.K. Rowling, qui a affirmé qu’elle ne leur pardonnerait jamais.

Une pique contre Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint

Mais alors que la polémique s’était tassée, J.K. Rowling a de nouveau attaqué les acteurs le 18 mars dernier, sur son compte X. L’auteure a répondu à un tweet qui demandait quels acteurs avaient “ruiné” des films dans le monde du cinéma, selon elle. L’occasion pour J.K. Rowling de raviver les tensions avec les acteurs de la saga en répondant :

“Trois suppositions. Désolée, mais c’était irrésistible”, avec des émojis rieurs.

Comme l'on peut s'y attendre, l’écrivaine faisait référence à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, ce qui n’a pas échappé aux fans de la saga. Ces derniers ont désapprouvé l’attitude de J.K. Rowling, estimant que cette attaque était injustifiée, et ont tenu à défendre les acteurs.

"La saga Harry Potter m'a sauvé la vie, mais à partir d'aujourd'hui, je séparerai l'œuvre de l'artiste ou je ferai simplement comme si l'auteur était anonyme parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui a écrit quelque chose d'aussi beau a pu devenir une personne aussi terrible", "Les films étaient bons principalement grâce aux acteurs", "C'est vraiment décourageant de voir que l'auteure qui m'a inspiré pendant une grande partie de mon enfance par son œuvre s'est abaissée à des niveaux scandaleusement bas, recourant au subtweet sur les réseaux sociaux, ciblant particulièrement les acteurs qui ont donné vie à ses histoires. C'est tout simplement pathétique", ont rédigé les internautes en commentaires.

Si elle s’en est prise à eux, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ne sont pas les seuls acteurs de la saga dans le viseur de J.K. Rowling. Il y a quelques mois, l’auteure a taclé une autre star de Harry Potter sur X, ce qui avait déclenché la colère des fans.

À cause de toutes ces polémiques, J.K. Rowling ne fait plus l’unanimité auprès du public. De nombreux fans appellent au boycott et regrettent qu’elle fasse partie de la production de la nouvelle série Harry Potter. En effet, J.K. Rowling devrait participer au choix du casting. L’occasion pour elle de trouver, comme elle l’insinue, de meilleurs acteurs.