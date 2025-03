Il se brûle avec une boisson Starbucks... et reçoit 50 millions de dollars en dédommagement

Aux États-Unis, l’enseigne Starbucks a été condamnée à verser des dommages et intérêts colossaux à un livreur.

Une maladresse qui coûte cher. Ce vendredi 14 mars, un jury californien (États-Unis) a condamné le géant du café Starbucks à verser 50 millions de dollars (environ 46 millions d’euros) à un livreur.

La raison ? L’homme a été victime de graves brûlures après s’être renversé sur les jambes une boisson chaude dont le couvercle était mal fixé, rapporte CNN.

Les faits se sont déroulés le 8 février 2020. À l’époque, le livreur, prénommé Michael Garcia, s’est rendu au drive d’un Starbucks de Los Angeles pour récupérer une commande pour un client, comme le montre une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par NBC Los Angeles.

Sur ces images, on aperçoit une employée donner un plateau contenant trois gobelets au chauffeur. Comme vous pouvez le voir, l’une des boissons se renverse sur le chauffeur, qui pousse un cri avant de démarrer sa voiture.

Comme le précise la plainte déposée devant la Cour supérieure de Californie, la victime a subi de « graves brûlures, une défiguration et des lésions nerveuses débilitantes au niveau de ses parties génitales ».

Toujours selon la plainte, il était reproché à l’enseigne américaine d’avoir « manqué à devoir de diligence en ne fermant pas le couvercle ».

Aujourd’hui encore, le livreur garde de lourdes séquelles de cet incident. Parmi elles, on peut citer des douleurs physiques, une angoisse mentale ou encore une détresse émotionnelle.

De son côté, Starbucks a décidé de faire appel. En effet, la chaîne de cafés conteste le montant du dédommagement accordé à la victime.

Crédit Photo : Shutterstock

Avant d’ajouter :

Les déclarations de l’enseigne fondée en 1971 ne passent pas auprès de l’avocat de Michael Garcia.

« Donc, si je suis Starbucks et que je vous tends une boisson sans couvercle hermétique, brûlante (…), ou si je vous tends une boisson dans un récipient mal fermé et non sécurisé et qu’elle vous tombe dessus dès que (le client) la récupère, (il) est responsable, et moi l’entreprise, je ne le suis pas ».