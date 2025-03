Voici l'acteur le mieux payé de 2024 avec 50 millions de dollars gagnés pour un seul film

Qui sont les acteurs les mieux payés de 2024 ? Forbes a dévoilé le top 20 de ceux qui gagnent le plus à Hollywood. Les voici.

Chaque année, le célèbre magazine Forbes dévoile les acteurs les mieux payés de Hollywood en 2024. Pour cette édition, un record a été établi. En effet, un acteur a obtenu 50 millions de dollars pour un seul film. Ce qui en fait le salaire le plus élevé de l’histoire pour un seul projet.

Ce que l’on note également, c’est qu’aucun acteur des plus gros blockbusters de 2024 sortis au cinéma ne figure dans cette liste. Ainsi, vous ne trouverez pas de Timothée Chalamet pour Dune, deuxième partie ni de Ariana Grande pour Wicked ou encore moins de Jenna Ortega pour Beetlejuice Beetlejuice. Aucun, sauf deux, que nous vous dévoilons plus bas.

Il faut dire que la plupart ont surtout vu leur film sortir sur des plateformes, ce qui explique le gros chèque qu’ils ont reçu.

Qui est l’acteur le mieux payé de l’année 2024 ?

Red One. Crédit photo : Prime Video

Trève de suspens, l’acteur le mieux payé de l’année 2024 n’est autre que Dwayne Johnson. Il doit ses 50 millions de dollars gagnés au film de Noël Red One, diffusé sur Prime Video. Le film a fait un carton à sa sortie puisqu’il a été visionné par 50 millions de personnes le premier week-end de sa mise en ligne.

Dwayne Johnson peut aussi compter sur le milliard de dollars récolté par Vaiana 2 au box-office mondial. The Rock prête sa voix au guerrier Maui et est aussi producteur du dessin animé Disney. Sur l’année, l’acteur a gagné 88 millions de dollars en tout.

Deadpool & Wolverine. Crédit photo : Marvel Studio

Il est suivi par Ryan Reynolds en deuxième position et ses 85 millions de dollars remportés grâce à Deadpool & Wolverine. De ce fait, il est le seul acteur de la liste, avec son comparse Hugh Jackman (en cinquième position) et ses 50 millions de dollars, dont le film a rencontré le succès au cinéma et non pas sur une plateforme.

Wolfs. Crédit photo : AppleTV+

Dans le top 10, on retrouve également les stars Brad Pitt, George Clooney (qui ont tourné dans Wolfs pour AppleTV+) et Will Smith. À noter la présence de Nicole Kidman, seule femme dans ce top 10. Découvrez le classement des 20 acteurs les mieux payés de 2024 ci-dessous :

Dwayne Johnson - 88 millions $

Ryan Reynolds - 85 millions $

Kevin Hart - 81 millions $

Jerry Seinfeld - 60 millions $

Hugh Jackman - 50 millions $

Brad Pitt - 32 millions $

George Clooney - 31 millions $

Nicole Kidman - 31 millions $

Adam Sandler - 26 millions $

Will Smith - 26 millions $

Mariska Hargitay - 25 millions $

Channing Tatum - 24 millions $

Jason Statham - 24 millions $

Mark Wahlberg - 23 millions $

Matt Damon - 23 millions $

John Cena - 23 millions $

Denzel Washington - 23 millions $

Jake Gyllenhaal - 22 millions $

Scarlett Johansson - 21 millions $

Joaquin Phoenix - 19 millions $