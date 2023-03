Brad Pitt a revendu l'une de ses demeures 23 fois plus cher que son prix d'achat

L’acteur américain Brad Pitt a vendu une maison, qui lui appartenait, pour une somme colossale.

C’est ce que l’on appelle une belle plus-value !

Brad Pitt vient de vendre l’une de ses propriétés, située à Los Feliz (Californie), pour la somme incroyable de 39 millions de dollars (36 millions d'euros environ), alors qu’il l’avait achetée « seulement » 1,7 million, il y a 29 ans en 1994.

Aujourd’hui âgé de 59 ans, l’acteur aurait même pu céder cette maison plus cher (le prix était au départ de 45 millions de dollars, soit 41 millions d'euros environ) mais elle a finalement été acquise pour 6 millions de moins, sans que l’on sache véritablement pourquoi.

Crédit photo : Wikimedia commons - Jeff Rayner / Coleman-Rayner

Outre-Atlantique, il se murmure que la vente se serait faite dans la précipitation, afin d’éviter l’entrée en vigueur, le 1er avril prochain, d’une mesure qui contraint les propriétaires vendant des logements luxueux, de payer une nouvelle taxe afin de financer des logements sociaux.

En résumé, si l’on vend par exemple une propriété dont le prix s’avère supérieur à 5 millions de dollars (4,6 millions €), 4 % du prix de vente sera taxé par l’État de Californie. Et pour un bien vendu plus de 10 millions de dollars (9,2 M€), cette taxe s’élèvera à 5,5 %.

Si l’on se réfère à ce barème, Brad Pitt aurait donc dû s’acquitter d’une taxe de 2 145 000 dollars (1,9 M€) s’il avait vendu cette propriété après le 1er avril.

Cette mesure aurait donc incité bon nombre de célébrités à fuir ce coin pourtant très recherché de la Californie, pour ne pas être taxés, selon le Daily Mail.

L’acteur a-t-il voulu s’éviter cette « petite dépense » fiscale ? Nul ne le sait. Toujours est-il que la star hollywoodienne a tiré un trait sur une partie de son passé avec cette vente, puisque c’est dans cette maison que le couple qu’il formait avec Angelina Jolie a élevé ses six enfants, avant sa séparation en 2016.

Crédit photo : Jeff Rayner / Coleman Rayner

Construite en 1910 par un magnat du pétrole, cette propriété de 622 m2 (dans laquelle le légendaire guitariste Jimi Hendrix aurait composé son célèbre tube « May Be This Love » en 1967) se compose de 5 chambres et 5 salles de bains.

Brad Pitt l’a rénovée et entièrement redécorée pendant des années avec l’aide d’architectes et de designers de renom.

Il y a notamment fait installer un cinéma ainsi que quatre maisons d‘hôtes, tout en prenant soin d’y entretenir une végétation luxuriante.

Une demeure de rêve !