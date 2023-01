Une DJ brésilienne tient un canon à confettis à l'envers, l'objet lui explose au visage

Une scène surréaliste s’est produite samedi 21 janvier lors d’un spectacle au Brésil : une DJ a quitté la scène en courant après avoir été touchée par les éclats de l’explosion d’un canon à confettis au visage.

Une soirée qui aurait pu virer au drame. Le 21 janvier dernier, une DJ brésilienne, connue sous le nom de Flavia Ribeiro, a vécu un véritable cauchemar lors d’un spectacle se déroulant dans la ville de Santa Catarina. En effet, cette dernière a quitté la scène précipitamment après avoir reçu les éclats de l’explosion d’un canon à confettis en plein visage.

Crédit Photo : Flavia Ribeiro / Instagram

Plus de peur que de mal

Dans une vidéo ayant récolté des millions de vues, on aperçoit la jeune femme lever le canon au-dessus de la foule. Le hic ? Cette dernière ignorait qu’elle le tenait à l’envers. Et ce qui devait arriver arriva : l’engin lui a explosé au visage.

Une fois l’incident terminé, elle a quitté la scène quelques instants avant de revenir pour terminer son show. Par chance, la jeune femme s’en est sortie avec des brûlures du premier degré et des coupures.

Après sa performance embarrassante, l’artiste a évoqué sa mésaventure dans une vidéo adressée à ses 33 000 abonnés sur Instagram.

«Le clip tourne partout (…) J’ai continué à jouer malgré le sang qui coulait et la douleur. J’ai jeté mes cheveux en avant et je suis restée sur scène. Les membres de mon équipe voulaient me faire sortir, mais je ne voulais pas partir», a-t-elle confié.

Avant d’ajouter : «J’ai quitté la scène vingt minutes plus tard, et je me suis rendue aux urgences. Je suis en train de me rétablir et tout va bien».