Sur la scène internationale, la France compte de nombreux DJ réputés pour leur savoir-faire et leur talent (David Guetta, DJ Snake, etc) Découvrez le top 15 des dj les plus connus du monde.

1. Bob Sinclar

Bob Sincar en train de faire ujn dj set. Crédit : Flickr S.Camelot

Bob Sinclar, son vrai nom est Christophe Le Friant. Ce disc-jockey français vient de Bois Colombe92. Son morceau le plus célèbre est Rock This Party. Il s’inspire des grands standards du jazz pour créer sa musique. Afin d’obtenir des cocktails musicaux sans pareil, cet artiste célèbre français ajoute une touche de hip-hop dans ses tubes. En effet, le public des années2000 l’apprécie beaucoup. Grâce au film « Le Magnifique », il a capté l’attention des producteurs internationaux. Par conséquent, le producteur de House s’est fait de nombreux amis (James Brown, Madonna, Moby, Jamiroquai et Rihanna).

2. David Guetta

David Guetta Crédit : Wikimedia Commons Créateur : Eva Rinaldi

Pierre David Guetta atteint est âgé de 52 ans. Ce DJ français est originaire de Paris. Parmi ses morceaux les plus célèbres, il est possible de citer : Hey Mama, Play Hard, Titanium, etc.

David Guetta figure parmi les personnalités françaises les plus connues sur la scène internationale. Ce prince d’Ibiza est présent sur le circuit depuis 1988. Il représente la transition du terme French Touch.

David Guetta est connu pour son style techno et électro. Plus de trois hits de ce DJ français ont dépassé un milliard de vues sur YouTube. En effet, il a travaillé avec Nicki Minaj, Sia, Black Eyed Peas, Rihanna, Madonna, Snoop Dogg, Bruno Mars, etc.

Daft Punk a aidé David Guetta à signer son premier contrat chez une maison de disques. En effet Daft Punk a un vaste réseau qui a permis de booster la carrière du DJ français.

3. Laurent Garnier

Photo de Laurent Garnier Crédit : Wikimedia Commons, Gloumouth1

Connu dans le monde entier, Laurent Garnier est âgé de 54 ans. La musique la plus célèbre de cet artiste français est Man with his red face. Dansles années80, pendant l’explosion BPM, il travaillait comme DJ à Manchester.

Laurent Garnier est le créateur de la deep house. Pour capter une vaste audience, il a permis à l’électro de se faire connaître au-delà des rues de Manchester. Aujourd’hui, Laurent Garnier joue encore dans des lieux iconiques comme la Salle Pleyel, les toits de la philharmonie, etc.

4. DJ Snake

William Sami Étienne Grigahcine est le vrai nom de DJ Snake. Cet artiste français vient d’Ermont95. Ce jeune disc-jockey est âgé de 35 ans. Parmi ces morceaux célèbres figurent Turn Down For What, Taki Taki, etc.

Au début de sa carrière de DJ, tout le monde l’appelait Snake. Comme il le disait si bien:« Le nom est nul, mais il est trop tard maintenant. »

Aujourd’hui, DJ Snake vit à Los Angeles au sein d’une grande villa. En 2011, il a traversé l’Atlantique pour collaborer avec Madonna. Ils ont travaillé sur l’album « Born This Way ». Il a remporté le titre de meilleur album de l’année grâce aux Grammy Awards.

En 2016, le magazine Forbes l’a nommé parmi les 30 Under 20 in Music. Son success story a fait rêver le Français.

5. Cassius

Cassius est un groupe composé par Philippe Zdar et Hubert Boombass. Philippe Zdar est originaire de Savoie. Il est décédé à l’âge de 52 ans. Quant à Hubert Boombass, il vient de Paris. Il est mort à l’âge de 53 ans. En 2019, la mort de Philippe Zdar, un pro de la french touch, a entraîné le glas du duo Cassius.

Depuis les années1980, Cassius a fait vibrer de nombreuses pistes de danse. Zdar a déjà travaillé avec Étienne de Crécy dans le groupe Motorbass. Il est connu grâce à son alliance avec Hubert Boombass en choisissant le rythme électro.

Cassius a grandement contribué au lancement de l’électro à la française. Le groupe a participé à la production de l’album MC Solaar, aux projets Foxxy et La Funk Mob, etc. Il a également collaboré avec Pharrell Williams, etc.

6. Martin Solveig

Photo de Martin Solveig lors de son 45eanniversaire Crédit : Wikimedia Commons

Âgé de 45 ans, Martin Solveig, de son vrai nom Martin Laurent Picandet, est un DJ originaire de Paris. Parmi ses morceaux les plus célèbres, il est possible de citer Intoxicated, Hello, etc.

Figurant parmi les références de la musique française, Martin Solveig a commencé son art après avoir terminé ses études. Il a atteint le tourne-disque du grand DJ Bob Sinclar grâce à Heart of Africa. Sortie en 2005, sa musique Hedonist allie des styles world, jazz, soul, funk et disco. Il a également collaboré avec Madonna lors de la production de l’album MDNA.

7. Brodinski

Louis Rogé ou Brodinski est un DJ, un compositeur et un producteur originaire de Reims. Depuis sa jeune carrière, il a déjà eu une bonne réputation. Lorsqu’il a fait une tournée sur la scène internationale, il a en parallèle travaillé pour son label Bromance. Il a également collaboré avec Kanye West.

Les tendances anglaises et nord-américaines ont eu des influences sur la musique de Brodinski. En effet, il a gagné en popularité aux États-Unis, dans le monde entier et surtout en France. En outre, il passe une grande partie de son temps à Atlanta, un lieu où la scène hip-hop et rap l’a inspiré pour son album Brava, sorti en 2015.

8. Klingande

En 2013, Klingande ou Cédric Steinmyller a su s’imposer sur la scène « house mélodique » grâce à son premier morceau « Jubel », un mot suédois qui signifie joie. Aujourd’hui, ses vidéos lui ont rapporté plus de 150 millions de vues sur sa chaîne YouTube.

Il figure parmi les artistes français qui se produisent et font des live dans le monde entier. Il a par exemple participé à des festivals comme TomorrowWorld et Tomorrowland. Il était également à l’Ultra Music Festival de Miami. Klingande ne cesse pas d’améliorer ses performances live et connaît une popularité grandissante auprès du public.

9. Gesaffelstein

Brodinski et Gesaffelstein. Crédit : Wikimedia commons David Pareja Riart

Le nom de scène de Mike Lévy est Gesaffelstein. Ce disc-jockey français originaire de Lyon est considéré comme le prince de l’électro. Il a eu l’occasion de travailler en collaboration avec Daft Punk, Brodinski et Kanye West. Il a également composé la musique « In Destress », un feat avec le rappeur A. Rocky pour le film « Divergent ».

Gesaffelstein a participé dans de grands festivals dans le monde entier. Comme les autres géants français, il représente aussi la French Touch. Il est souvent sollicité pour réaliser des remix. Il a par exemple collaboré avec Lana Del Rey, Moby, The Hacker, etc.

10. Cédric Gervais

Originaire de Marseille, Cédric Gervais réside à Miami. Ce DJ et producteur français a connu la scène internationale grâce à la collaboration avec Lana Del Rey. En 2013, il a remporté le Grammy du Meilleur Remix grâce au morceau Young And Beautiful.

Cédric Gervais travaille avec des labels réputés de la scène électronique. Il est toujours en tournée dans de grands clubs à travers le monde et a participé à de nombreux concerts et live.

Cet artiste français est un producteur de musique électronique. Il se focalise surtout sur la house music et reste un leader international.

11. Daft Punk

Les Daft Punk. Crédit photo : The New York Times / Chad Batka

Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter forment le Daft Punk. Ces deux Français sont originaires de Paris.

Daft Punk figure parmi les artistes innovateurs de la French Touch. Il a en effet créé un monde artistique unique. Il a séduit des amateurs de musique électrique ainsi que de nombreux artistes.

Quant au titre international, le groupe a marqué le monde de la musique électronique. En 2014, le duo a gagné 5 Grammy Awards grâce au morceau Random Access Memory. Le groupe a remporté le meilleur enregistrement ainsi que le meilleur album de l’année. Sa popularité à l’international s’est donc confirmée.

Grâce à ses musiques, le groupe a collaboré avec de grands artistes internationaux. La BBC lui a consacré un documentaire dont le titre de la vidéo est Daft Punk Unchained.

12. Watermät

Watermät. Crédit : Wikimedia Commons Denis Apel

Watermät ou Laurent Arriau est un DJ originaire de Paris. Le titre Bullit lui a permis de se lancer sur la scène internationale en 2014. Depuis, il a fait des concerts et des live dans de grands clubs du monde entier. Il est souvent présent dans les meilleurs programmes et scènes de musiques électroniques du monde. Très sollicité, il se produit au Royaume-Uni, au Brésil, aux États-Unis, en Finlande, etc.

En quelques années, le disc-jockey français figure parmi les artistes les plus vues dans le milieu de la musique électronique. All My Love, Portland, etc., entrent par exemple dans la liste de ses titres les plus connus. Il a déjà collaboré avec Tiësto, M Solveig, Calvin Harris, etc.

13. Madeon

Madeon à Brussels. Crédit : Wikimedia Commons Guillaume Highwire

Le vrai nom de ce jeune DJ est Hugo Leclercq. Madeon a commencé à l’âge de 11 ans. Ce disc-jockey est également un producteur de musique électronique. Il compose généralement le style handsup ou hard trance. Ce jeune DJ se fait connaître sur YouTube et Soundcloud. En 2010, il a remporté le concours de remix du titre The Island, de Drum and Bass Pendulum, un groupe australien.

14. Petit Biscuit

Photo de Petit Biscuit Crédit : Frédéric Dugit

Petit Biscuit est un jeune disc-jockey. Il se focalise surtout sur la musique électronique française. Après l’obtention de son bac, Petit Biscuit a sorti son premier album.

Le vrai nom de Petit Biscuit est Mehdi Benjelloun. Il vient de Rouen, Seine-Maritime.

15. Breakbot

Photo de Breakbot. Crédit : Dena Flows

Le vrai nom de Breakbot est Thibaut Berland. Ce DJ est aussi un compositeur de musique électronique français. Il vient de Corbeil-Essonnes. En 2007, il sort Happy Rabbit, son premier EP. Ce titre intègre le label Moshi Moshi Records de London.