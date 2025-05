En colère contre sa femme, il la tue et la donne à manger... aux piranhas

Au Brésil, un nouveau féminicide a été recensé le 19 mai 2025 et l’histoire pourrait bien vous faire faire des cauchemars.

Le Brésil est connu pour son taux de féminicides élevé. Selon un rapport d'ONU Femmes et de l'ONUDC, en 2023, 85 000 femmes et filles avaient été tuées intentionnellement par des hommes. Des chiffres qui ne semblent pas s’arranger. Ce 19 mai 2025, un nouveau meurtre secoue le pays.

Comme le rapporte le Daily Mail, qui a relayé cette histoire cauchemardesque, un homme de 35 ans, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, a avoué avoir étranglé son ex-femme Amanda Caroline de Almeida, âgée de 31 ans. Oui, ça fait froid dans le dos, mais accrochez-vous bien.



Crédit : Newsflash

Dans une vidéo de surveillance devenue virale dans le Pays et diffusée sur les réseaux sociaux, on découvre l’homme en train de tout faire pour dissimuler le corps de sa victime. Sur ces images, on découvre alors le tueur de 35 ans, avec son frère âgé de 38 ans, en train de dissimuler le corps d’Amanda, enveloppé dans un drap, dans le coffre d’une voiture. Leur idée ? Abandonner le corps de la jeune femme en le jetant… dans le Tietê, un fleuve infesté de piranhas et connu pour être très pollué.

Un crime passionnel

D’après le rapport de police, si Carlos Eduardo de Souza Ribeiro a choisi d’éliminer son ex-femme, c’est par amour… Du moins, la jeune femme aurait refusé de se remettre avec lui, deux mois après leur séparation. L’homme épris de colère aurait donc décidé de la tuer. Si Amanda avait choisi de mettre un terme à cette relation, c’est notamment pour des causes de violences conjugales : des proches affirment qu’à peine six semaines auparavant, Amanda avait été violemment battue par Ribeiro.



Crédit : IStock

Selon les informations de l'enquête, elle avait décidé de ne pas porter plainte, par peur de traumatiser leurs trois enfants, âgés respectivement de 17, 7 et 5 ans. À ce jour, les enfants du couple auraient été confiés à la famille d’Amanda.

Les féminicides ne sont pas des cas isolés. La France aussi recense des meurtres passionnels. En 2023, 96 féminicides conjugaux y avaient été recensés, selon le Ministère de l’Intérieur. On le rappelle, en cas de violences conjugales, il est recommandé d’appeler le numéro gratuit 3910.



Crédit : TheDailyMail