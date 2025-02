« Vous ne voulez pas y aller » : vous pouvez mourir en quelques minutes sur cette île interdite aux humains

Résolument mortelle, une île située au Brésil, recense plus de 4000 espèces de serpents venimeuses. Explications.

Vous aimez les serpents ? Vous pourriez être tenté.e.s de vous rendre sur Ilha da Queimada Grande, aka, “l'île aux serpents”, aussi reconnue comme l’île la plus mortelle du monde. Selon des chercheurs, et comme le rapporte 9 News, un humain pourrait mourir en quelques minutes seulement s’il venait à y mettre un pied. La raison ? Cette île située à quelques kilomètres de la côté de Sao Paulo recense plus de 4000 créatures venimeuses.



Rassurez-vous, l’île est même interdite aux humains, n’en déplaise aux curieux. Parmi les serpents les plus dangereux présents sur cette île, on retrouve notamment une espèce en voie de disparition, la lance dorée. Son pouvoir mortel ? Tuer toutes espèces animales en quelques secondes avec son venin. Sur l’île, ce sont notamment des oiseaux qui en paient le prix. Aussi fou que cela puisse paraître, la journaliste sur 9 News, Tara Brown, a eu un accès à ce lieu durant une heure, entourée de spécialistes pour sa sécurité.



Une mission d'une heure sur l'île mortelle

Durant sa mission, elle a mis un pied sur cette île mystérieuse et très dangereuse. Elle a ainsi confié : “Lorsque nous avons parlé aux pêcheurs locaux, ils nous ont dit : ‘Ce n'est pas une bonne idée, vous ne voulez pas y aller’”. Elle a ajouté :

“Il existe des légendes selon lesquelles une famille entière aurait été tuée là-bas, et selon lesquelles des pirates auraient enterré des trésors sur l'île et des serpents auraient été placés là pour protéger le trésor. Les pêcheurs ont dit qu’ils n’y allaient jamais, sinon ils mourraient.”



La journaliste a ensuite raconté son expérience :

“Ils chassent et mangent des oiseaux. Pas les oiseaux locaux, qui sont devenus trop intelligents pour eux, mais des oiseaux migrateurs plus gros. Et le venin des serpents est devenu plus puissant parce que leurs proies sont plus grosses.”

Pour conclure, elle a déclaré :

“C'est une expérience d'évolution incroyablement intéressante à observer pour les scientifiques. C'est un laboratoire dans la nature, en quelque sorte. On voit l'évolution à l'œuvre.”

On veut bien le croire, mais au péril de sa vie ? Trop peu pour nous !