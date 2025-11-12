« C'est pas très gentil les méchants » : 10 ans après le 13 novembre, le petit garçon qui avait ému le monde entier a bien changé

10 ans après le 13 novembre, TMC a retrouvé Brandon, le petit garçon qui avait fait pleurer la terre entière en parlant des « méchants » terroristes.

Il avait ému le monde entier.

Souvenez-vous, il y a 10 ans, deux jours après les terribles attentats du 13 novembre 2015, qui avaient ébranlé la capitale, un petit garçon de 6 ans était devenu, malgré lui, le visage d'une France meurtrie. Dans une vidéo émouvante, filmée place de la République à Paris, ce garçonnet apeuré et rassuré par son papa exprimait, à sa façon, son ressenti après les douloureux événements, dont il ne saisissait pas encore la portée.

« Ils sont très méchants (...) Les méchants, c’est pas très gentil les méchants. », avait notamment déclaré le garçonnet, prénommé Brandon, dans cette inoubliable séquence de l'émission du « Petit Journal ». Sa réaction pleine d'innocence, recueillie par le journaliste Martin Weill, avait, à l'époque, profondément bouleversé le pays et au-delà.

Qui se souvient de Brandon et de son papa qui avaient ému le monde entier après les attentats du 13 novembre à Paris ?



Toujours autant la chair de poule en voyant cette séquence.. 🥹🇫🇷 pic.twitter.com/EVugcGhUWz — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) November 9, 2025

Aujourd'hui âgé de 16 ans, cet enfant a bien changé. L'émission « Quotidien » de Yann Barthès - qui présentait « Le Petit Journal » en 2015, lorsque les mots touchants du petit Brandon avaient fait le tour du monde - a retrouvé le petit garçon et son père. Ces derniers ont accepté d'évoquer cette séquence devenue virale.

« Je me souviens de ces instants, cela m’a beaucoup marqué. C’est quelque chose qu’on n’oublie pas », a ainsi déclaré le jeune homme. « Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il avait peur. La meilleure façon de le rassurer était de l’emmener sur place, se recueillir et lui expliquer », a par ailleurs précisé son père.

« Chaque fois que je revois les images, ça m’émeut », confie, pour sa part, Martin Weil, qui n'aurait jamais imaginé que la séquence marquerait autant de monde. « En voyant les images aujourd’hui, je peux le comprendre. C’était un moment où les gens avaient besoin d’avoir un message comme celui-ci », le reporter de « Quotidien ».

Brandon ne dit pas autre chose et pense que les gens ont été touchés par la sincérité naïve de la séquence.

Et de conclure : « Entre mes paroles innocentes et le message de paix qu’envoyait mon père, je comprends aujourd’hui que ce soit devenu viral », a conclu Brandon.

