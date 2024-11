Ce prénom pour garçon original et rare séduit de plus en plus de parents

Si vous cherchez un prénom pour un petit garçon, voici une idée qui pourrait vous séduire. À la fois original, rare et moderne, ce prénom conquit de plus en plus de parents.

Vous attendez un petit garçon et vous êtes à la recherche d’un prénom ? Cette décision est une grande responsabilité pour les parents puisqu’elle impactera la vie de leur enfant. Si vous cherchez des idées, vous pouvez choisir parmi ces prénoms populaires qui seront majoritairement donnés aux petits garçons en 2025. D’autres prénoms, plus anciens, reviennent également à la mode.

Crédit photo : iStock

Si vous souhaitez que votre enfant se démarque, vous pouvez lui donner un prénom original. Pour cela, vous pouvez choisir parmi ces prénoms inspirés des animaux. Si vous préférez une autre option, nous avons déniché une idée qui pourrait vous plaire. Il s’agit d’un prénom original et moderne qui séduit de plus en plus de parents.

Un prénom moderne et original

Bien qu’il reste rare, ce prénom a acquis une certaine popularité en 2024 puisqu’il pourrait bientôt faire partie des 2 000 prénoms les plus donnés aux garçons. Il s’agit de Siméo, un prénom moderne et original à la fois. D'après Biba Magazine, il n’a été donné que trois fois en 2023 avant de connaître une hausse de sa popularité l’année suivante, avec 550 naissances.

Crédit photo : iStock

Si ce prénom séduit les parents, c’est grâce à sa sonorité mais aussi à sa signification. Si l’on se réfère aux origines hébraïques du prénom Siméo, il s’agit d’un dérivé du terme “Shimeon” en hébreu que l’on peut traduire par “Dieu a entendu” ou “celui qui écoute”. Selon le site Parents, ce prénom a également une origine portugaise et signifie “qui est exaucé”.

Siméo est un prénom qui conviendra très bien à des petits garçons empathiques et sensibles, prêts à écouter les autres. Ouverts d’esprit, les Siméo sont empreints d’une grande sagesse. Le prénom idéal pour un petit garçon attentionné.