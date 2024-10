Voici les plus beaux prénoms de garçon inspirés des animaux

Vous attendez un petit garçon et vous cherchez un prénom à lui donner ? Pour vous donner des idées, voici une sélection de prénoms masculins en rapport avec le monde animal.

Que vous attendiez un bébé ou que vous vous projetiez simplement vers l’avenir, une question peut trotter dans votre tête : quel prénom faut-il donner à son enfant ? Cette étape est essentielle dans la vie d’un jeune parent, qui doit trouver un prénom qui lui plaît et qui collera à la peau de l’enfant pendant toute sa vie.

Il existe de nombreux prénoms. Certains sont classiques, d’autres plus originaux, certains renvoient à une ethnie bien précise, comme ces prénoms masculins d'origine grecque, tandis que d’autres font référence à la mythologie.

Aujourd’hui, pour vous donner des idées, nous vous dévoilons une sélection des plus beaux prénoms masculins inspirés des animaux. Ces prénoms rappellent certaines créatures animales et sont des symboles de liberté, de puissance et de protection.

Léo

Crédit photo : iStock

Léo est un prénom très populaire aujourd’hui puisqu'il fait partie des plus donnés aux petits garçons depuis plusieurs années. En latin, le mot leo signifie “lion”. Renvoyant au roi de la savane, ce prénom est un symbole de force, de majesté et de pouvoir. C’est également le cas du prénom Lenny, qui signifie également “lion” en latin.

Merlin

Merlin est un prénom rare qui signifie “faucon”, un symbole de liberté et de puissance. D’origine anglaise, il fait référence à la légende arthurienne, avec le célèbre personnage de Merlin l’Enchanteur, le magicien.

Renan

Originaire d’Irlande, ce prénom signifie “petit phoque”. En forte croissance, il est de plus en plus donné aux petits garçons en France, suite au succès des prénoms celtes.

Colin

Bien qu’on puisse le voir de temps en temps, le prénom Colin reste peu donné. Il évoque la colombe, un symbole universel de paix. Doux et simple, il plaira aux parents qui veulent faire preuve d’originalité.

Arthur

Crédit photo : iStock

Si ce prénom peut faire penser à la légende du roi Arthur, il vient d’artos, qui signifie ours. Il symbolise à la fois la protection et la puissance.

Conan

D’origine gaélique, Conan signifie “petit chien” ou “loup”. Il renvoie à un animal féroce et rusé et est un symbole de loyauté et d’intelligence.

Swan

De plus en plus répandu, le prénom Swan est mixte, ce qui signifie qu’il peut être donné aux garçons comme aux filles. D’origine anglaise, il signifie “cygne” et renvoie à cet animal majestueux.

Faucon

Crédit photo : iStock

Ce prénom est rare mais original. Le prénom Faucon renvoie au rapace du même nom, symbole de liberté et de clairvoyance. Il convient très bien aux petits garçons indépendants à l’esprit vif.

Wolfgang

D’origine germanique, Wolfgang veut dire “celui qui marche avec les loups”. En renvoyant à cet animal, comme le prénom Conan, il est un symbole de protection et de solidarité.

Renard

Connu pour sa ruse et son intelligence, le renard est un animal sournois et malin. Bien qu’il soit encore peu répandu, le prénom Renard est une idée originale pour un petit garçon.

Yaël

Yaël est un prénom masculin de plus en plus donné en France. Il s’agit de la forme bretonne de Joël, qui signifie “chèvre sauvage” en hébreux.

Griffin

Le prénom Griffin renvoie au griffon, la création mythique mi-aigle, mi-lion. Ces créatures sont deux symboles très forts puisqu’ils représentent la liberté et la puissance. Le prénom Griffin renvoie à la protection et la sagesse.