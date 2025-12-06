Ce prénom céleste d'origine irlandaise est très rare en France, mais va devenir à la mode dans les prochaines années

Vous êtes à la recherche d’un prénom pour un petit garçon ? Voici une proposition d’origine irlandaise, qui renvoie au ciel et au cosmos.

Si vous attendez un enfant ou que vous projettez d’en avoir un, vous vous posez sans doute cette question essentielle : quel prénom vais-je lui donner ? En effet, trouver un prénom pour un enfant n’est pas une chose facile, et cela peut même devenir un vrai casse-tête pour les parents.

Crédit photo : iStock

Si vous cherchez un prénom pour un petit garçon, vous pouvez vous tourner vers d'autres époques, comme ce prénom datant du Moyen-Âge qui est aujourd’hui le plus donné en France. Penchez-vous également sur des origines différentes, comme avec ce prénom arabe qui est le plus beau à entendre selon une étude, ou encore ces sept prénoms rares d’origine grecque.

Un prénom d’origine irlandaise

Si ces idées ne vous ont pas convaincu, voici un autre choix que vous pourriez envisager. Il s’agit d’un prénom encore méconnu d’origine irlandaise, qui évoque le ciel, et plus précisément le cosmos.

Il s’agit du prénom Cylian, un dérivé de Killian qui peut également s’orthographier Cilian ou Cillian. Ce prénom se traduit par “lune”. En latin, il vient de “Caelius”, qui veut dire “ciel” ou “céleste”.

Crédit photo : iStock

Un prénom rare en France

Ce prénom est encore rare en France puisqu’il n’est porté que par 350 personnes. Cependant, il enregistre une belle progression ces dernières années avec plus de 50% de croissance, selon des chiffres rapportés par le site Parents. S’il est aussi rare, c’est notamment parce qu’il n’a jamais été donné au 20ème siècle, puisqu’il est apparu dans les années 2000.

Selon Magic Maman, les Cylian ont généralement un grand charisme ainsi que beaucoup de force et d’énergie. Parmi leurs qualités, on retrouve l’innovation, l’attention et la bienveillance envers les autres.

Un prénom et des caractéristiques qui pourraient séduire de nombreux futurs parents.