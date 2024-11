Ce prénom masculin star de 1984 va être l'un des plus donnés en 2025

Vous attendez un petit garçon mais vous ne savez pas quel prénom lui donner ? Voici un prénom masculin très populaire en 1984 qui revient à la mode.

Chaque année, de nombreuses études sont menées pour définir quels prénoms seront les plus populaires l’année suivante. Il peut s’agir de prénoms communs, comme Gabriel et Léo, qui sont à la tête du classement des prénoms les plus populaires depuis plusieurs années. Mais il peut également s’agir de prénoms plus originaux, inspirés du monde animal ou d’origine grecque.

Crédit photo : iStock

En 2025, un prénom qui était très populaire en 1984 va revenir à la mode. En effet, il pourrait être en tête des prénoms les plus donnés aux petits garçons. Voici lequel.

Un prénom populaire dans les années 1980

Dans les années 1980, les parents privilégiaient les prénoms courts. Beaucoup de petites filles ont été appelées Sophie, Aurélie, Claire, Anne, Julie ou encore Mélanie. Du côté des garçons, les prénoms à l’influence anglo-saxonne ont été nombreux comme Dylan, Kevin, Mickaël ou Daniel.

Crédit photo : iStock

En 1984, un prénom masculin est devenu très populaire. Il s’agit de Julien, un prénom d’origine latine qui reviendrait en force en 2025, selon des informations du magazine Au Féminin. Lié au prénom Jules et au mois de juillet, il est fêté le 2 août.

Si vous attendez un bébé et que vous avez besoin d’inspiration, cette idée de prénom pourrait vous inspirer. Si ce n’est pas le cas, voici les autres prénoms masculins et féminins qui seront populaires en 2025.