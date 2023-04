Le combat de la mère de Farès, victime de harcèlement scolaire, pour assurer la sécurité de son fils

Fin mars, un enfant de 12 ans a été victime de harcèlement dans son collège. Poussé par ses camarades, il a fini à l’hôpital. Depuis, sa mère refuse de le remettre dans l’établissement.

Farès est un enfant de 12 ans qui a fait sa rentrée au collège Jules Verne, à Carcassonne, en septembre dernier. Le petit garçon est atteint du syndrome de Doose, qui lui crée un léger retard cognitif et le fait marcher doucement. En raison de son handicap, il est la cible de ses camarades depuis la rentrée et reçoit de nombreuses moqueries et insultes.

Crédit photo : iStock

Personne n’est intervenu, jusqu’à ce qu’un incident se produise.

“Le 22 mars, j’ai été alertée par une camarade que mon enfant était en sang, qu’il était tombé dans les escaliers, a expliqué la mère de Farès. Quand je suis arrivée, les secours étaient là, mais personne du collège ne m’avait appelée. Mon fils m’a dit qu’il avait été poussé par des élèves. Je n’ai pas vraiment été étonnée, depuis la rentrée de septembre, ça allait crescendo et personne n’a rien fait. Là, il a fini à l'hôpital, c’est trop.”

Farès a été déscolarisé

Suite à cet incident, la mère de Farès a décidé de déposer plainte et une enquête a été ouverte. Elle l’a également déscolarisé du collège en attendant de trouver une solution. Bien que le responsable académique affirme que Farès “sera bien accueilli et bénéficiera d’une sécurité absolue”, sa mère ne souhaite prendre aucun risque.

#Fares est scolarisé depuis septembre en ULIS au collège Jules Verne de #Carcassonne.



Depuis la rentrée, il est harcelé quotidiennement (bousculade, étranglements, insultes). Mercredi dernier il a été poussé dans l’escalier.



Agissez @education_gouv ! #StopHarcelement pic.twitter.com/Cg0MWZjWc0 — Laurent Bazin (@laurentbazin) March 30, 2023

“On me dit que mon fils doit retourner au collège, je suis évidemment d’accord, mais Farès a été harcelé et sans garantie, pas question pour le moment qu’il retourne au collège, a-t-elle affirmé. Mon fils est terrorisé. Il ne veut pas retourner en classe, et je ne veux pas non plus. On me dit qu’il sera en sécurité, mais comment en être sûr ? Des noms ont été cités, je ne sais pas si ces élèves ont été entendus par la justice. Ce que je sais, c’est qu’ils n’ont pas été confrontés à mon fils et qu’ils sont toujours scolarisés à Jules Verne. Il n’y a pas eu de conseil de discipline, ils n’ont pas été exclus, qui me dit qu’ils ne vont pas recommencer ? Comment voulez-vous que Farès n’ait pas peur ? S’il retourne au collège, il va croiser ceux qui lui ont fait du mal.”

Depuis la médiatisation de cette affaire, certains élèves et professeurs du collège ont reçu des menaces sur les réseaux sociaux. En attendant, l’enquête poursuit son cours. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, il est possible de joindre le 3020, un numéro d’aide gratuit mis en place par le gouvernement.