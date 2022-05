Canada : pour son anniversaire, cette maman de 98 ans a été réunie avec sa fille perdue depuis 80 ans

À Toronto, une femme qui fêtait ses 98 ans a reçu le plus beau des cadeaux : elle a pu revoir sa fille, après 80 ans de séparation.

Crédit photo : Veronica Henri / Toronto Sun

Gerda Cole est une femme qui vit à Toronto, au Canada, et qui a récemment fêté ses 98 ans. En 1939, Gerda a fui l’Autriche pour se rendre en Angleterre afin d’échapper à la persécution des Juifs au début de la Seconde Guerre mondiale. Ses parents ont décidé de l’envoyer seule dans ce pays à bord d'un transport pour enfants.

À 18 ans, Gerda est devenue maman mais à cause de ses difficultés financières, le comité des réfugiés en Angleterre l’a obligée à placer sa fille à l’adoption. Par la suite, la jeune maman n’a jamais été autorisée à reprendre contact avec son enfant. Pendant le reste de sa vie, Gerda a déménagé au Canada, obtenu plusieurs diplômes et a voyagé à travers le monde.

Elle retrouve sa fille après 80 ans d’absence

La fille de Gerda, Sonya Grist, savait très peu de choses à propos de sa mère biologique, et elle pensait même qu’elle n'était plus de ce monde. Mais c’était jusqu’à ce que Stephen, son fils, commence à faire des recherches sur sa famille et qu’il retrouve la trace de Gerda grâce aux réseaux sociaux.

« Je découvre que Gerda, la mère biologique de ma mère, a un beau-fils que je contacte sur Facebook, a-t-il expliqué. Je lui ai demandé le certificat de décès de Gerda, et il m’a annoncé qu’elle était toujours en vie, qu’elle vivait dans une maison de retraite au Canada et qu’elle allait fêter ses 98 ans ! Quand je l’ai dit à ma mère, la première chose qu’elle a dite a été : ''Je veux prendre l’avion pour le Canada et embrasser ma mère''.

Crédit photo : CTV News Toronto

Pour ses 98 ans, Gerda a reçu le plus beau des cadeaux : elle a pu revoir sa fille après 80 ans de séparation. Ces retrouvailles, qui ont beaucoup ému la vieille femme, ont été immortalisées dans une vidéo particulièrement émouvante.

« Merci à tous d’être venus et de partager cette merveilleuse expérience avec moi, a déclaré Gerda. Je suis tellement ravie de pouvoir voir ma fille, cela signifie tellement pour moi de vivre ces moments avec vous. »

Crédit photo : Veronica Henri / Toronto Sun

Pour l’anniversaire de Gerda, toute la famille a passé un très bon moment ensemble pour tenter de rattraper le temps perdu. Le temps d’une après-midi, ils ont pu échanger, rire et danser autour d’un bon gâteau.