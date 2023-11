Lassé des vols, ce supermarché supprime toutes ses caisses automatiques

Au Royaume-Uni, l’enseigne Booths a décidé de supprimer la quasi-totalité des caisses automatiques dans ses supermarchés. La raison ? Retrouver des hôtesses de caisse chaleureuses et satisfaire les clients.

Ces dernières années, les caisses automatiques se sont multipliées dans les supermarchés, permettant aux clients de payer leurs courses seuls, sans l’aide d’une hôtesse de caisse. Ce bouleversement a entraîné un grand nombre de licenciements du personnel, remplacé par des machines.

Cependant, au Royaume-Uni, l’enseigne Booths a décidé de faire marche arrière en supprimant la quasi-totalité de ses caisses automatiques afin de revenir aux caisses traditionnelles, avec du personnel. Ainsi, l’enseigne a supprimé toutes les machines de ses 28 supermarchés et en a seulement laissé 2, qui aideront les employés lors des périodes chargées.

Un supermarché plus chaleureux

La raison d’une telle décision ? L’enseigne souhaite revenir à “l’accueil chaleureux du Nord”, qui fait le charme du supermarché, afin d’offrir une meilleure expérience aux clients.

Crédit photo : iStock

“Nous pensons que les collègues au service des clients offrent une meilleure expérience client et c’est pourquoi nous avons pris la décision de supprimer les caisses automatiques dans la majorité de nos magasins. Nous nous sommes basés non seulement sur ce que nous estimions être la bonne chose à faire, mais également sur les commentaires de nos clients. Satisfaire les clients avec notre accueil chaleureux du Nord fait partie de notre ADN et nous continuons d’investir dans nos employés pour garantir que nous restons fidèles à cette philosophie”, a déclaré un porte-parole de l’enseigne.

L’enseigne a également mené un sondage auprès des clients au sujet des caisses automatiques. La majorité d’entre eux ont estimé avoir eu des difficultés à faire passer leurs produits et ont jugé que les balances étaient trop sensibles. En plus de cela, de nombreux clients ont commencé à voler en passant aux caisses automatiques. Selon une enquête sur la criminalité menée en 2023, les vols annuels dans les commerce de Grande-Bretagne sont estimés à 953 millions de livres sterling, soit plus de 1 milliard d'euros.

"Bravo aux supermarchés Booths pour avoir supprimé les caisses automatiques. Un retour bienvenu aux caisses du personnel et un service client approprié, sans parler d'un moyen de dissuasion contre le vol à l'étalage occasionnel. Les niveaux de vol à l'étalage pourraient signifier la fin des caisses automatiques", a déclaré Robert Downes, responsable du développement de la Fédération des petites entreprises de Manchester.

Par la suite, l’enseigne Booths souhaite recruter d’autres employés, notamment des assistants clients ainsi que des intérimaires de Noël.