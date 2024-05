Cet enfant de 4 ans « ressuscite » miraculeusement alors que son cœur s'était arrêté pendant.. 19h

Un petit garçon semble être revenu à la vie aux États-Unis, après plusieurs heures sans rythme cardiaque. Récit.

C'est un véritable miracle qui laisse les médecins perplexes !

Un petit américain de 4 ans, que l'on croyait condamné, semble avoir « ressuscité » alors que son cœur s'était arrêté depuis... 19h.

L'histoire s'est déroulée le mois dernier dans l'État du Colorado et continue de faire parler aujourd'hui outre-Atlantique, tant le mystère autour de cette inexplicable résurrection interpelle.

Crédit photo : Destiny Anderson / DR

Un enfant de 4 ans se réveille alors que son cœur s'était arrêté depuis 19h

Tout commence le 8 avril dernier lorsque le petit Carter McDaniel est soudainement frappé par une forte fièvre. Croyant d'abord à un rhume sévère, sa mère Destiny Anderson finit par s'inquiéter en voyant que l'état de son fils ne s'améliore pas. Le petit garçon transpire de plus en plus et éprouve les pires difficultés à respirer. Pire encore, ses pieds deviennent froids et sa bouche bleue. C'en est trop pour Destiny qui se rend alors dans un hôpital pour enfant, situé non loin de son domicile.

Sur place, l'enfant est immédiatement pris en charge, mais il est victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il subit un examen.

« C'était le pire moment de ma vie. Toute la chambre d'hôpital tournait. Je tremblais. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Les médecins appuyaient sur sa poitrine. J'ai commencé à pleurer et à devenir hystérique », a raconté la mère du garçon.

Carter est alors placé sous respirateur artificiel afin d'être maintenu en vie et de comprendre de quoi il souffre. Finalement, les médecins comprennent que le garçonnet souffre d'une... septicémie, qui aurait été provoquée, selon sa mère, par une infection causée par un streptocoque A.

Crédit photo : Destiny Anderson / DR

Les heures qui suivirent furent un vrai calvaire pour sa famille qui ignorait si elle reverrait un jour Carter en vie.

« On ne faisait que prier pour le mieux. Il était sous assistance respiratoire, mais ce n'était qu'une question de temps avant que la machine ne cesse de fonctionner (...) Je me demandais comment j’allais dire à mes enfants que je ne ramènerais pas leur frère à la maison », a confié Destiny.

Mais alors que tout espoir semblait perdu, le cœur du petit garçon a recommencé à battre après 19 heures d'assistance respiratoire, sans que les médecins puissent l'expliquer. Selon NBC News, ces derniers ne comprennent en effet pas comment ce miracle a pu se produire. C'est d'autant plus stupéfiant que le petit Carter aurait dû garder de graves séquelles, notamment au niveau de sa vision, car son cerveau a été privé trop longtemps d'oxygène. Mais il n'en est rien.

L'enfant devra toutefois subir quelques greffes de peau, pour réparer son épiderme endommagé par l'infection.