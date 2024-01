“C'est un miracle” : déclaré mort, un homme revient à la vie grâce à... un nid-de-poule

En Inde, un homme âgé de 80 ans a été déclaré décédé dans un hôpital à la suite d’un arrêt cardiaque. Alors qu’il était transporté dans une ambulance pour rejoindre son domicile, le véhicule a heurté un nid-de-poule. Peu de temps après, l’homme est revenu à la vie.

Un Inde, un vrai miracle a eu lieu il y a quelques jours. Darshan Singh Brar, un homme âgé de 80 ans, a été admis dans un hôpital après que son état de santé se soit détérioré. Pendant quatre jours, le vieil homme a été mis sous respirateur. Ce jeudi 18 janvier, il a succombé à un arrêt cardiaque et a été déclaré décédé par les médecins.

“Mon frère de Patiala nous a informé jeudi vers 9 heures du matin du décès de notre grand-père et ils l’emmenaient à Nising, à environ 100 km de là, dans une ambulance pour ses derniers sacrements. Nous avions informé nos proches et d’autres résidents locaux qui le connaissaient et ils s’étaient déjà rassemblés pour pleurer son décès. Une tente avait été installée et de la nourriture avait également été préparée pour les personnes en deuil. Nous avions aussi du bois pour la crémation”, a précisé Balwan Singh, le petit-fils de Darshan.

Le corps de l’octogénaire a donc été transporté en ambulance pour rejoindre son domicile, où ses proches l'attendaient. Mais pendant le trajet, l’ambulance dans laquelle se trouvait Darshan a heurté un nid-de-poule. Un incident qui ne fut pas sans conséquence puisque quelques minutes après, le petit-fils de Darshan a remarqué que la main de son grand-père bougeait. Le médecin dans l’ambulance a fait quelques tests et a remarqué, à la surprise générale, que le cœur de l’octogénaire battait.

Crédit photo : iStock

Déclaré mort, il revient à la vie

L’ambulance a donc changé de direction pour se rendre à l’hôpital le plus proche. Une fois que Darshan est arrivé dans l'établissement, les médecins ont déclaré qu'il était en vie !

“C’est un miracle ! Nous espérons maintenant que mon grand-père se rétablira bientôt. Tous ceux qui étaient rassemblés pour pleurer sa mort nous ont félicités et nous leur avons demandé d’emporter la nourriture que nous avions prévue”, a confié le petit-fils du miraculé.

Crédit photo : NDTV

Pour le moment, les médecins ne savent pas pourquoi l’octogénaire a été déclaré mort alors qu’il était manifestement toujours vivant.

“On ne peut pas dire que le patient était décédé. Lorsqu’il nous a été amené, il respirait et avait une tension artérielle ainsi qu’un pouls. Nous ne savons pas ce qu’il s’est passé dans l’autre hôpital, s’il s’agissait d’une erreur technique ou autre”, a expliqué le docteur Netrapal, du second hôpital.

Actuellement, l’octogénaire est toujours aux soins intensifs de l’hôpital dans un état critique. Sa respiration étant difficile à cause d’une infection à la poitrine, il a été placé sous respirateur pendant quatre jours. Maintenant, il est capable de respirer par lui-même et ses proches espèrent que son état de santé va s’améliorer.