« Jamais vu ça » : un enfant de 4 ans survit à une chute du 16e étage et personne ne sait comment

Retour sur l'incroyable histoire d'un enfant miraculé qui a survécu au pire.

C'est un véritable miracle que personne ne peut expliquer !

Un jeune garçonnet de 4 ans, qui avait fait une lourde chute de plus de... 40 mètres de haut, s'en est sorti indemne et (presque) sans une égratignure.

Sa survie défie la logique, à tel point que le médecin qui lui a prodigué les premiers soins a lui-même reconnu qu'il « n'avait jamais vu ça » de sa vie.

À 4 ans et demi, il survit à une chute du... 16e étage

Les faits se sont produits le 26 mai dernier dans le quartier de la Villette à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), rapportent nos confrères du Parisien.

Ce jour-là, le petit Enzo, atteint d'un trouble autistique, échappe à la vigilance de ses parents, Hélène et Ji, et chute du balcon de l'appartement familial, situé au 16e étage de son immeuble. En une fraction de secondes, l'enfant vient s'écraser 43 mètres plus bas sur le toit végétalisé de la pharmacie du quartier.

Quelques instants plus tôt, son père l'avait entendu pleurer, mais il n'avait pu le rejoindre car le petit garçonnet avait, malgré lui, verrouillé la porte de la pièce involontairement. Après avoir enfoncé la porte, le papa inquiet voit la fenêtre ouverte. Il comprend avec horreur qu'il est déjà trop tard et que son enfant est bel et bien tombé dans le vide.

Ji se précipite sur le balcon et aperçoit Enzo, dont le corps inerte git en contrebas. Ni une, ni deux, il sort alors de l'appartement sans se poser de questions, dévale les marches des escaliers unes à une et parvient enfin à se hisser sur le toit de la pharmacie.

À sa grande stupéfaction, il découvre que son fils est vivant. Mieux, il semble ne pas souffrir de la chute.

« Enzo arrivait à bouger. Il était conscient et je n’ai pas vu de traces de sang externes. Il avait juste une petite égratignure à la jambe » (Ji, papa d'Enzo)

Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers d’Aubervilliers, qui avaient été appelés par la maman en pleurs, prennent immédiatement l'enfant en charge, épaulés dans leur tâche par le Samu.

Enzo est finalement transféré d'urgence vers l’hôpital Necker, grâce à l'intervention des motards de la police municipale qui ouvrent la voie au véhicule de secours. Hospitalisé pendant 7 jours, durant lesquels on résorbe des hémorragies aux reins et aux poumons, il rentre finalement chez lui au bout d'une semaine sans la moindre séquelle.

Le petit miraculé a même pu reprendre le chemin de l'école maternelle, lors de la dernière semaine de juin. Il semble être passé à autre chose, comme si de rien n'était, et ce, pour le plus grand bonheur de ses parents, à la fois heureux et soulagés.

« Il a repris une vie normale. Tout va bien (...) Je n’étais pas croyante, mais maintenant je le suis » (Hélène, maman d'Enzo).

Selon Véronique Bourg, spécialiste en médecine publique et réadaptation pédiatrique au CHU de Grenoble (Isère), Enzo doit sa survie avant tout à son... jeune âge. Le physique d'une enfant étant plus élastique et plus à même de supporter un tel choc.

« Ils (les enfants) ont un coefficient d’élasticité des os et des articulations plus favorables » (Dr Véronique Bourg)

Il n'est pas non plus impossible que le toit végétalisé de la pharmacie ait amorti sa chute.