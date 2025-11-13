Ne faites surtout pas ce geste que tout le monde copie bêtement avec ses feuilles mortes avant l'hiver

Votre jardin est recouvert de feuilles mortes ? Ne les jetez pas. Voici comment les recycler pour les réutiliser.

L’automne est une saison reconnaissable lorsque les arbres changent de couleur. Lorsque les végétaux entrent en période de dormance, les feuilles vertes virent à l’orange et finissent par tomber. Ainsi, elles jonchent les allées, les parcs et les jardins.

Crédit photo : iStock

Si votre jardin est couvert de feuilles mortes en automne, ne les jetez pas ! En effet, il est possible de recycler les feuilles mortes et de les réutiliser dans le jardin pour profiter de leurs bienfaits. Un geste simple mais encore méconnu, qui offre de nombreux avantages.

Pailler ses plantations

La première chose à faire avec les feuilles mortes est de les ramasser grâce à cette astuce méconnue qui vous permettra de nettoyer votre jardin rapidement. Broyez ensuite les feuilles mortes pour pailler vos plantations. Comme l'explique le site Marie France, le paillage est essentiel dans le jardinage car cela permet de protéger les végétaux du froid, d’éviter les mauvaises herbes et de garder l’humidité dans le sol pour espacer les arrosages.

Crédit photo : iStock

Pour profiter de ces avantages, broyez les feuilles mortes et disposez-les en fines couches au pied de vos plantations. C’est ce que recommande Ish, un jardinier suivi par près de 116 000 abonnés sur TikTok.

“Broyez-les pour en faire un bon paillis qui protégera vos plantes du gel. Vous pouvez aussi les ajouter à votre compost pour les aider à se décomposer et à obtenir un compost de qualité”, a expliqué le jardinier dans l’une de ses vidéos.

Alimenter son compost

Vous pouvez également utiliser vos feuilles mortes pour équilibrer votre compost. Selon Ouest-France, pour que ce dernier soit de bonne qualité, vous devez mélanger à parts égales une partie carbonée composée de feuilles mortes, de branchages et de bois sec, et une autre composée de déchets verts comme la tonte de la pelouse et les feuilles vertes.

Vous savez maintenant quoi faire des feuilles mortes qui recouvrent votre pelouse. Ne les jetez pas et pensez à les recycler pour les réutiliser et prendre soin de vos plantations.