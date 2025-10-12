Pour un jardin fleuri et lumineux en hiver, cet arbuste est à planter dès octobre

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il existe des plantes et des fleurs qui brillent de mille feux en plein hiver à l’image du Mahonia, un arbuste originaire d’Asie orientale, de l’Himalaya, de l’Amérique du Nord et d’Amérique centrale.

Avec les températures qui s’adoucissent à l’automne, on anticipé déjà l’hiver qui s’annonce comme un protagoniste de Game of Thrones. Dans votre jardin, il n’y aura pas de Marcheurs blancs, mais sous le gel de l’hiver peuvent naître des plantes et des fleurs qui s’occupent d’apporter un peu de couleurs.

C’est le cas du Mahonia, un arbuste originaire d’Asie orientale, de l’Himalaya, de l’Amérique du Nord et d’Amérique centrale. Dès octobre, vous pouvez installer l’arbuste qui fleurira en plein hiver et donnera une structure forte toute l’année.

De longues grappes jaunes s’ouvrent de mi-décembre à février. Elles paraissent parfois quand le givre tient encore les feuillages voisins. Le contraste surprend, réchauffe les coins les plus ternes et anime une grande terrasse comme un patio. Cette floraison annonce les beaux jours, bien avant le calendrier officiel au jardin.

Le mahonia parfume l’air et offre un nectar précieux. Les abeilles profitent des redoux de janvier, car elles y trouvent de quoi butiner assez tôt dans l’année. Des baies bleu-violet apparaissent ensuite, très appréciées des oiseaux. Choisir cet arbuste favorise une biodiversité active en hiver et soutient la faune du jardin.

Un arbuste hivernal pour sublimer votre jardin

Il supporte le froid, la pollution urbaine et la mi-ombre sans faiblir. Les terrains pauvres ou argileux ne l’effraient pas. Il reste peu sujet aux maladies et tolère une sécheresse modérée. L’entretien demeure léger, ce qui réduit l’arrosage estival. On obtient ainsi des massifs durables, jolis et sans souci.

Le mois d'octobre reste la période idéale pour planter cet arbuste, car la terre garde sa tiédeur et favorise l’enracinement avant l’hiver. Placez-le à mi-ombre, en lisière de terrasse, au bord de la pelouse ou en fond de massif. Cet arbuste crée un effet de structure et multiplie les points de couleur dès les premiers froids.

Aérez bien la motte avant la mise en terre. Prévoyez un trou deux fois plus large pour aider les racines. Mélangez du compost mûr, surtout en sol pauvre ou argileux. Arrosez copieusement, puis paillez pour protéger et limiter les arrosages. Son développement rapide permet parfois une floraison dès le premier hiver.

Choisissez les variétés ‘Charity’, Mahonia aquifolium ou ‘Winter Sun’ selon la hauteur et la densité souhaitées. Des formes compactes existent pour terrasses, balcons ou coins exposés au nord. Intégrez l’arbuste en bordure, en fond de massif ou en haie alternative. Il convient aussi aux petits jardins de ville.