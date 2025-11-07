En creusant une piscine dans son jardin, il découvre un trésor d'une valeur de 700 000 euros

Une piscine creusée dans un jardin

A Neuville-sur-Saône, près de Lyon, un homme a découvert un incroyable trésor alors qu’il creusait une piscine dans son jardin, sur une propriété acquise un an auparavant.

Voilà le genre de découverte qu’on aimerait tous faire, surtout si on finit par garder l’objet de la découverte en question. C’est la chance incroyable vécue par un habitant de la région lyonnaise, plus précisément dans la ville de Neuville-sur-Saône, et racontée par Le Progrès.

Propriétaire de sa maison depuis un an environ, il a entrepris des travaux pour installer une piscine sur son terrain. Selon Le Progrès, il y a découvert, bien enterrés et emballés dans plusieurs sachets de plastique, cinq lingots d’or et de nombreuses pièces, en or également. La valeur du trésor est faramineuse, estimée à environ 700 000 euros.

Des lingots d'orCrédit photo : iStock

Ce monsieur a déclaré sa découverte en mairie. L’État a été mis dans la boucle avec la Drac (direction régionale des affaires culturelles) qui a dû déterminer si ce trésor avait une valeur archéologique ou pas. Car s’il s’avère que la découverte a un tel intérêt, l’État peut très bien ordonner une expertise et même revendiquer la propriété de l'objet.

Un trésor légal

Cependant, ça n’a pas été le cas du trésor neuvillois. Ainsi, les lingots n’étaient pas très vieux, datant d’une quinzaine ou vingtaine d’années d’après la gendarmerie. Chaque lingot ayant un numéro qui permet de le tracer, celle-ci a aussi dû vérifier que l’or ne provenait pas d’un casse ou d’un vol commis dans la région. Cet or a bien été fondu dans une entreprise de l’agglomération lyonnaise et il a été acquis de façon légale.

Des pièces d'orCrédit photo : iStock

L’heureux découvreur de trésor, qui a souhaité rester discret et dont l’identité n’est pas révélée, a donc pu garder le magot pour lui. Il doit certainement se dire l’achat de cette maison a, décidément, été l’une des meilleures décisions de sa vie.

Le mystère reste entier quant à la provenance de tout cet or : le propriétaire précédent serait décédé et personne ne sait qui a bien pu enterrer le magot dans ce jardin et pourquoi.

Source : Le Progrès
