L'influenceuse Poupette Kenza filme son mari inconscient plutôt que d'appeler les urgences : la vidéo fait scandale

Ce lundi 1ᵉʳ juillet 2024, l'influenceuse Poupette Kenza a préféré filmer son mari en pleine crise d’épilepsie, plutôt que d’appeler les urgences. La vidéo fait scandale.

Poupette Kenza est au cœur d’un nouveau scandale. Après avoir fait polémique en ayant été accusée d’avoir tenu des propos antisémites publiquement, c’est désormais une autre affaire qui touche l’influenceuse aux plus de deux millions d’abonnés.

Ce 1ᵉʳ juillet, son mari, Allan, a été victime d’une crise d’épilepsie dans leur maison à Dubaï. Alors qu’elle était en train de réaliser des vidéos à ce moment-là, Poupette Kenza a filmé la scène. Problème : l’influenceuse a publié en ligne ces instants de pure panique.

“Allan ! Ne me lâche pas mon mari”

Dans cette vidéo, on découvre ainsi la jeune femme actuellement enceinte de son troisième enfant, filmant son mari en train de convulser, sans lui venir en aide et sans appeler les urgences. Elle tente à peine de le réanimer avec son pied alors qu’elle continue de tenir son téléphone dans les mains. On découvre dans la vidéo, Poupette Kenza, en panique, hurlant et ses enfants en larmes. Elle déclare même : “Allan ! Ne me lâche pas mon mari”. Une scène terrifiante qui a alerté les internautes.



Non-assistance à personne ne danger

Face aux nombreuses critiques des internautes, dont certains commentaires font état de négligence et de "non-assistance à personne en danger", l’influenceuse a tenté de se justifier : “La première vidéo, quand j’ai posté, je l’avais déjà réanimé. La deuxième, j’ai posté par panique, je criais partout, personne n’est venu m’aider, je ne savais pas quoi faire”.

Elle a confié : “Je vous donne des news de ce que les docteurs disent, les vidéos vont me servir du coup. Je viens de vivre le plus gros trauma de ma vie, je ne vais jamais m’en remettre. Je vais perdre la petite, je le sens… Je ne sens plus mon corps, ça y est, je suis tétanisée. J’ai vu mon mari partir, je suis sous le choc.”

Selon les dernières informations partagées par la jeune femme, son mari aurait eu une crise d’épilepsie, confirmée par les médecins, et serait actuellement suivi. Des images partagées sur la plateforme X, qui font froid dans le dos.