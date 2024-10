Catakit : quel est ce nouvel objet que tout le monde doit avoir chez soi et que doit-il contenir ?

Alors que les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, la Croix-Rouge recommande à tous les foyers d’avoir un Catakit chez soi. Voici quel est ce nouvel objet et ce qu’il doit contenir.

En raison du changement climatique, les épisodes météorologiques extrêmes s’intensifient et sont de plus en plus fréquents. Il peut s’agir de périodes de sécheresse et de fortes chaleurs, mais aussi de gros orages et de tempêtes qui provoquent des vents violents et des pluies diluviennes. C'est notamment le cas dans le sud de la France, où les épisodes cévenols font des ravages en automne chaque année.

Crédit photo : iStock

Début octobre, la France a également été touchée par l'arrivée d'un ouragan qui a causé de fortes pluies et des inondations. Ces catastrophes naturelles peuvent avoir de grosses conséquences pour les populations touchées comme des coupures de courant ou des évacuations. Face à ce changement de climat, la Croix-Rouge recommande à tous les foyers français d’avoir un Catakit chez eux. Mais que doit contenir ce sac d'urgence ?

Que mettre dans son Catakit ?

Le but du Catakit est de répondre aux besoins vitaux d’une personne pendant 24 à 48 heures en cas de catastrophe naturelle comme une inondation, une tempête ou un départ de feu. Selon la Croix-Rouge, cet sac d'urgence doit répondre aux “cinq besoins vitaux d’une personne en crise”, à savoir s’hydrater, se nourrir, se soigner, se protéger et se signaler.

Voici ce que vous devez mettre dans votre sac : de l’eau en quantité pour rester hydraté sur une longue durée, des vêtements chauds et un poste radio pour écouter les consignes de sécurité en cas de coupure de communication. En plus de cela, pensez à ajouter des médicaments et les traitements que vous suivez, une couverture de survie, une trousse de premiers secours, un kit d’hygiène (brosse à dent, dentifrice, mouchoirs) ainsi que de la nourriture non périssable et qui ne nécessite pas de cuisson.

Crédit photo : Croix-Rouge

Ajoutez également quelques objets qui pourraient vous être utiles comme une lampe de poche, des piles de recharge, un bloc-note et un crayon. Si vous avez besoin d’appeler du secours, pensez à prendre un sifflet ou un bâton lumineux pour être repéré. Dernière étape : photocopiez vos papiers d’identité et glissez les documents dans une pochette étanche avec un chargeur de téléphone et une batterie de secours.

Selon RMC, le Catakit doit être placé dans un endroit facilement accessible en cas d’urgence. Pensez à vérifier le contenu de votre kit une fois par an en regardant les dates de péremption des aliments et des médicaments. En cas d’utilisation, n’oubliez pas de réapprovisionner votre sac pour qu’il soit complet. De cette façon, vous serez prêt en cas de catastrophe naturelle.