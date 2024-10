Si ce numéro vous appelle, vous devez absolument répondre

Depuis le 1er octobre 2024, un nouveau numéro risque d’apparaître sur votre téléphone pour vous contacter. Et cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un démarchage téléphonique ou d’une arnaque, mais d’un appel bien plus important auquel il faut absolument répondre.

De nos jours, nos téléphones sont assaillis par les entreprises de démarchage téléphonique qui tentent de nous joindre à n’importe quel moment de la journée, et ce plusieurs fois par jour. Le réflexe est généralement de les ignorer et même de bloquer ces numéros nuisibles qui nous sont totalement inconnus.

Or, ce réflexe est à éviter si vous un certain numéro apparaît : le 0800 112 112. Il s'agit tout simplement d’un nouveau numéro mis en place par les services d’urgences et de secours afin de vous contacter en cas de besoin.

Crédit photo : iStock

Un numéro à ne pas boycotter

Ce numéro peut être utilisé par les pompiers, la police et le Samu. Si ces services cherchent à vous contacter, c’est certainement pour vous faire part d’un problème urgent qui touche l’un de vos proches.

Crédit photo : Capture d'écran Facebook / SDIS 35

Répondre à ce numéro est donc primordial, d’autant plus qu’il ne vous est pas surtaxé. Si jamais vous loupez l’appel, vous pouvez toujours rappeler les numéros historiques avec votre téléphone en fonction de l’urgence. Cela peut être le 18 ou le 112 pour les pompiers, le 15 pour le Samu et le 17 pour la police ou la gendarmerie.