Cette maman brise les clichés de la grossesse en affichant son corps post-partum et inspire des millions de femmes

Pour briser les tabous, cette maman a tenu à filmer son post-partum après la naissance de son enfant. Et ses vidéos ont fait le buzz.

Pas toujours facile de se sentir à l’aise avec son nouveau corps après avoir accouché. La raison ? Les diktats autour de la minceur ainsi que les tabous sur la grossesse et le post-partum. Résultat : la période après l'accouchement est parfois compliquée pour de nombreuses femmes.

Crédit :@mama3xxx

Une jeune maman qui brise les tabous

Pour se redonner confiance en soi et briser les tabous, Danisha Lestaevel, une jeune maman a décidé de filmer son post-partum et les changements de son corps. Dans une publication sur Instagram, la maman a écrit : "Si vous êtes au plus bas, que vous vous sentez déprimé par votre corps, souvenez-vous de vos beaux enfants qui ne voient aucun défaut, vous êtes aimés. Si vous n'avez pas d'enfants, rappelez-vous que nos corps font tellement pour nous au quotidien, vous êtes belle et vous êtes aimée".



Crédit : @mama3xxx

Et ce n’est pas tout. Elle a choisi de dévoiler son post-partum en vidéo sur TikTok. Ainsi, elle y dévoile ses vergetures, son ventre et ses nouvelles formes. En quelques jours seulement ses vidéos sont devenues virales dont une qui a récolté plus de 20 millions de vues.

La vérité sur le post-partum

Face à ce succès, Danisha a choisi de briser les tabous via son compte TikTok et de libérer la parole sur les changements du corps féminin après une grossesse et sur l’acceptation de soi : "Il est vraiment important d'être gentil et patient avec nous-mêmes lorsque nous essayons de nous adapter à une nouvelle version de notre corps”, a-t-elle confié sur TikTok. Finalement, devenir mère est le plus beau des cadeaux, alors pourquoi ne pas accepter que le corps d’une femme change et évolue ? Une tiktokeuse inspirante !