Ces 10 témoignages de jeunes mamans sur leur accouchement vont vous glacer le sang

L’accouchement n’est pas toujours un moment de pur bonheur dans la vie d’une femme, comme en témoignent ces récits chocs de 10 mères de famille.

La parole se libère de plus en plus sur l’accouchement et sur l’impact de la grossesse dans la vie d’une femme. Les mères sont nombreuses à dévoiler tout ce qu’elles ont vécu pour avoir un bébé, alors que ce sujet était encore tabou il y a quelques années. Bien que les accouchements se déroulent généralement bien, il arrive que ce moment ne se passe pas comme prévu et qu’il y ait quelques complications. Parfois, la douleur peut être insupportable et difficile à soulager.

Crédit photo : iStock

C’est ce qu’ont vécu 10 femmes qui ont décidé de parler de leur expérience et de montrer toute la douleur que peut provoquer un accouchement. Bien que ces témoignages soient glaçants, la mise au monde d’un enfant en vaut la peine, et les mamans débordent souvent de joie une fois que la douleur est passée. Voici 10 témoignages de mères sur leur accouchement, recueillis par BuzzFeed.

10 témoignages sur l'accouchement

1. « L’accouchement m’a donné l’impression que mon bébé sortait du mauvais trou ! »

2. « J’ai eu une césarienne et la sensation de pression que j'ai ressentie était la plus intense que vous puissiez imaginer. »

3. « Cela ressemblait à la scène d’éclatement de la poitrine dans Alien, mais dans le dos. »

4. « Quand le bébé arrivait, j’avais l’impression qu’il y avait un petit soudeur qui utilisait une torche autour de l'ouverture de mon bas-ventre. Comme dans les films de braquage quand ils essaient d’entrer dans un coffre-fort. »

5. « Je me souviens avoir pensé qu’être poignardée à plusieurs reprises aurait été beaucoup moins douloureux. »

Crédit photo : iStock

6. « Lorsque vous perdez les eaux, tout est au moins cinq fois plus douloureux. La douleur était si intense que je ne pouvais même pas parler et à peine respirer. »

7. « Il a fallu trois essais pour que la péridurale fasse effet et les contractions étaient très fortes. Ensuite, ajoutez des vomissements au mélange. Il y a une raison pour laquelle je n’ai qu’un enfant. »

8. « Il y a définitivement une sensation de ''il faut faire caca'' même avec la péridurale. »

9. « J’avais l’impression de pousser mon trou du cul hors de mon corps. »

10. « Les contractions sont si intenses que j’ai failli m’évanouir. Vers la fin du travail, lorsque le bébé sortait, il y avait une sensation de cercle de feu centré autour de mon bas-ventre. Cela dit, je le referais totalement si je le pouvais ! La récompense en vaut vraiment la peine. »

Crédit photo : iStock

Rassurez-vous, si certains accouchements sont particulièrement douloureux, il arrive que tout se passe pour le mieux et que la péridurale fasse effet rapidement. Chaque femme est différente et vit ce moment à sa façon : la preuve avec un dernier témoignage qui va vous rassurer si vous redoutez ce moment.

« L’accouchement a été incroyable ! Incroyable ! Je n’ai eu aucune douleur. Mon travail a commencé à la maison, puis je suis allée à l’hôpital pour une péridurale et je n’ai rien ressenti. J’ai poussé environ 30 minutes avec zéro douleur et j’ai eu une récupération facile. Cela me donne envie d’avoir beaucoup plus de bébés ! »