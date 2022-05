Après avoir fait don des organes de son fils à un adolescent, une maman entend les battements du coeur de son enfant décédé

Le 14 mai dernier, une scène émouvante s’est produite aux États-Unis : une mère a entendu pour la première fois le cœur transplanté de son enfant décédé.

Il y a environ deux ans, Maria Clark a traversé une période extrêmement douloureuse lorsque son fils Nick a perdu la vie dans un accident de voiture. Armée de courage, cette mère de famille afro-américaine a décidé de faire don des organes de son enfant.

Crédit Photo : Maria Clark

« Nous ne pouvions pas enterrer toute cette magie, nous devions la partager(…) Nick était toujours très sociable, il aidait tout monde et faisait en sorte que son entourage se sente spécial», a-t-elle confié sur le plateau de Good Morning America.

Selon ses dires, le jeune homme de 25 ans avait manifesté sa volonté de devenir donneur lors de son décès. Son souhait a été exaucé avec la bénédiction de ses proches, et ses organes ont été prélevés avant d’être transportés aux quatre coins des États-Unis.

Le cœur de Nick sauve un adolescent

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette action a sauvé la vie de Jean Paul,un adolescent de 14 ans originaire de Louisiane. À l’époque, ce dernier était inscrit sur liste d’attente afin de recevoir sa deuxième greffe du cœur.

Crédit Photo : Candace Armstrong

Enfant, Jean Paul a développé une myocardiopathie, une maladie qui touche le muscle cardiaque et réduit la capacité du cœur à pomper le sang vers le reste de l’organisme. Il a subi une première transplantation cardiaque à l’âge de deux ans, en vain.

«Quand il a eu la première greffe, nous savions que la probabilité qu'il en subisse une deuxième était très élevée. Il a été hospitalisé en juin 2020», a déclaré Candace Armstrong, la maman de Jean Paul.

Crédit Photo : Candace Armstrong

En septembre 2020, le patient s’est vu offrir une seconde chance après avoir reçu un appel lui indiquant qu’un cœur était disponible. À ce moment-là, Candace savait que cet organe vital était issu d’un don, mais elle ne connaissait pas l’identité du donneur.

L’identité du donneur révélée

Moins d’un an après sa seconde transplantation, Jean Paul a reçu une lettre de la part de Maria Clark. Très vite, les deux familles ont tissé des liens très forts via les réseaux sociaux et Skype. Le 14 mai dernier, les Clark et les Armstrong se sont rencontrés pour la première fois à Madisonville (Louisiane).

Crédit Photo : Louisiana Organ Procurement Agency (LOPA)

Sans surprise, cette journée était placée sous le signe de l’émotion. En effet, Maria a entendu pour la première fois le cœur transplanté de son fils décédé à l’aide d’un stéthoscope.

Crédit Photo : Louisiana Organ Procurement Agency (LOPA)

De son côté, Candace a indiqué au média américain qu’elle considérait la famille de Maria comme la sienne. De plus, des photos de Nick sont affichées chez elle : «Nous avons l’impression de le connaître. Nous parlons de lui, il fait partie de la famille. Il n’est plus un donneur, c’est Nick».

Crédit Photo : Louisiana Organ Procurement Agency (LOPA)