Cette ville Française a été la plus cambriolée en 2022

Le 16 mai, l’Insee a dévoilé le classement des villes les plus cambriolées en France. Voici les résultats.

La période entre mai et septembre est celle où l’on recense le plus de cambriolages en France. Le mois de juin est quant à lui fortement impacté. Le 16 mai dernier, des chiffres ont été partagés par l’Insee sur le cambriolage en France métropolitaine.

Crédit photo : iStock

L’Institut a dressé un classement des villes les plus impactées en étudiant plus de 400 communes où vivent entre 20 000 et 100 000 habitants.

La ville la plus cambriolée

La ville qui figure en tête de ce classement est celle de Tournefeuille, en Haute-Garonne. En 2022, 302 cambriolages ont été commis, soit 105 faits pour 10 000 habitants.

Voici la suite du classement :

- Carcassone (Aude)

- Rezé (Loire-Atlantique)

- Martigues (Bouches-du-Rhône)

- Avignon (Vaucluse)

- Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

- Carpentras (Vaucluse)

- Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique)

- Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis)

Crédit photo : iStock

Parmi les grandes villes les plus touchées, Aix-en-Provence se situe en tête du classement, suivie de Lyon et Bordeaux. Paris est quant à elle à la septième place. Des chiffres inquiétants à l’approche des vacances, qui pourraient en inciter plus d’un à investir dans une alarme.