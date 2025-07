Un objet interstellaire traverse le système solaire à plus de 200 000 km/h

Ce mercredi 2 juillet, l’Agence spatiale européenne a révélé la présence d’un objet interstellaire fusant à travers le système solaire à une vitesse de 200 000 km/h.

Il a beau passer à toute vitesse, il n’a pas échappé à la vigilance des astronomes de l’Agence spatiale européenne (ESA). Ce mercredi 2 juillet, l’ESA a contacté l’AFP en indiquant la présence d'un objet interstellaire baptisé A11pl3Z dans notre système solaire.

Un objet interstellaire est un objet provenant de l’extérieur du système solaire. Il s’agit d’ailleurs du troisième objet de ce type repéré dans notre système. Selon Richard Moissl, responsable de la défense planétaire de l’ESA, A11pl3Z, il ne présenterait aucun risque de collision avec la Terre, mais sa trajectoire l’amènera à passer dans l’orbite de Mars.

Crédit photo : ESA

La taille de l’objet est estimée entre 10 à 20 km de diamètre. Au-delà de sa taille qui peut nous paraître énorme, mais en réalité minuscule à l’échelle du système solaire, c’est surtout sa vitesse qui détonne. A11pl3z circule à une vitesse estimée jusqu’à 60 km/s, soit plus de 200 000 km/h.

Le troisième objet interstellaire observé, le premier depuis six ans

Sa trajectoire indique que l’objet n’est pas en orbite autour du Soleil, ce qui laisse penser qu’il est étranger au système solaire. Ainsi, il semblerait qu’il ne fasse que traverser et il devrait prochainement sortir de notre système solaire. Cependant, avant de nous quitter, il devrait s’approcher du Soleil jusqu’à la fin octobre, ce qui le rendra plus brillant et lui permettra d’être plus facilement observable pour les astronomes.

Crédit photo : ESA

Si sa nature est officiellement confirmée, ce serait le troisième objet observé en provenance de l'espace interstellaire. Le premier, Oumuamua, a été détecté en 2017. Le deuxième, 2I/Borisov, l'a été en 2019.

Crédit photo : iStock

Pour se démarquer des deux premiers, A11pl3Z aurait cette caractéristique de se déplacer beaucoup plus vite. Si l’observation d’un tel objet reste rare, les chercheurs estiment qu’au moins 10 000 objets interstellaires circulent à n’importe quel moment dans le système solaire.