Concours Mlle Pitch Awards & Co : voici les finalistes sélectionnés pour la future campagne publicitaire de la Croix-Rouge française

Découvrez les finalistes du concours Mlle Pitch Awards & Co, dont le vainqueur aura l’honneur de signer la nouvelle campagne publicitaire de la Croix Rouge française.

Comme chaque année depuis maintenant deux ans, Demotivateur accompagne l’agence Mlle Pitch à l’occasion de son désormais traditionnel concours de publicité grande cause baptisé les Pitch Awards dont la vocation est de faire émerger des jeunes talents créatifs au service d’une grande cause.

Pour sa troisième édition, l’événement mettait en compétition près de 600 participants qui avaient la lourde tâche de réaliser un spot ou une affiche publicitaire, susceptibles de devenir la campagne 2023 de communication de la Croix-Rouge française.

Crédit photo : Mlle Pitch Awards & Co

Découvrez la shortlist des campagnes en cours : https://campagnes.mlle-pitch-awards.com

RDV le 4 juillet au Palais des Glaces de Paris pour découvrir le palmarès final des campagnes qui représenteront la Croix Rouge française en 2023.

La créativité une nouvelle fois au rdv des Mlle Pitch Awards

« Le palmarès de l’édition 2022 affiche un vent de modernité et de créativité dans l’image de la Croix Rouge française ! Nul doute que la campagne "Chaud pour", élue grand prix Médiatransports, va impacter les jeunes. La campagne "L’âge con", élue mention spéciale du jury et qui sera également déployée par le concours affichage, rebondit avec humour sur les stéréotypes qui circulent sur les jeunes. Cette nouvelle édition avec la Croix Rouge célèbre une nouvelle fois la créativité de nos jeunes talents créatifs français », selon Magali Faget (Fondatrice du concours Mlle Pitch Awards).

Crédit photo : Mlle Pitch Awards & Co

L’avis de Laurent Amiand (Directeur de Communication et des affaires publiques de la Croix Rouge Française) sur le palmarès final :

« L’engagement et celui des jeunes en particulier est un sujet très complexe à traiter. Il ne suffit pas d’être "jeune" pour y répondre. On a cherché les projets qui portaient à la fois une vision de pro et une créa à la hauteur. Les débats et le jury étaient passionnés et passionnants à la hauteur du résultat. Bravo et merci à tous les participants au concours ».

Crédit photo : Mlle Pitch Awards & Co

Pour rappel, six récompenses seront décernées à l’occasion de ce concours : le Grand Prix du jury, le Grand Prix campagne 360, le Grand Prix Film, le Grand Prix Affichage, le Grand Prix Digital et le Prix du Public.

Pas moins de 10 000 euros de dotations financières sont en jeu et celles-ci seront réparties entre les différents vainqueurs à l’issue du vote définitif du jury. Quant aux différents projets de campagne publicitaire des lauréats, ils verront le jour à l’automne 2022.