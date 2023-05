Elle étrangle et tue l'homme qui la viole, la justice la condamne à 6 ans de prison

Une femme, condamnée par la justice pour avoir tué son violeur en état de légitime défense, a finalement obtenu gain de cause.

C’est l’épilogue d’une affaire qui avait fait grand bruit au Mexique.

Une femme, condamnée à 6 ans de prison ferme pour avoir tué l’homme qui la violait, a finalement été innocentée par la justice de son pays, ce samedi 20 mai.

Roxana Ruiz, aujourd’hui âgée de 23 ans, peut désormais se reconstruire après un combat juridique, qui a fait la Une des journaux locaux.

Roxana Ruiz. Crédit photo : oaxaca.media

Violée puis condamnée pour avoir tué son bourreau en état de légitime défense, elle obtient gain de cause

Le drame remonte à mai 2021.

À l’époque, Roxana, mère célibataire qui élève seule son enfant de 4 ans, travaille dans un fast food de Nezahualcoyotl, ville située dans l’État de Mexico.

Un soir, elle sort avec une amie accompagnée d’un homme qu’elle connaît. En fin de soirée alors que le trio s’apprête à se séparer, ce dernier propose de raccompagner la jeune femme à son domicile.

Roxana accepte la proposition mais une fois rentrée, l’homme lui demande s’il peut rester dormir chez elle, prétextant l’heure tardive et la distance trop éloignée de son logement.

Roxana n’y voit pas d’inconvénient à condition que son hôte dorme dans un lit séparé. Mais au cours de la nuit, celui-ci va agresser sexuellement la jeune femme qui va se défendre tant bien que mal.

S’ensuivra une lutte acharnée qui débouchera sur la mort de l’agresseur, étranglé par sa victime.

Paniquée, la jeune femme tentera alors de se débarrasser du corps sans vie en le transportant dans un sac, mais la police l’arrêtera en chemin.

Roxana Ruiz. Crédit photo : DR

Roxana Ruiz finalement acquittée

À l’issue de son procès mardi dernier (le 16 mai), Roxana Ruiz a finalement été jugée coupable d’homicide avec « usage excessif de la légitime défense », écopant d’une peine de 6 ans de prison.

Elle a en outre été condamnée à verser une indemnité de 14 800 euros à la famille de son violeur.

Un verdict injuste qui a suscité un véritable tollé !

Mais aujourd’hui coup de théâtre, la justice est revenue sur sa décision, grâce notamment à la détermination de l’avocat de la jeune femme qui a su démontrer que sa cliente avait subi un procès tronqué.

La condamnation initiale reposait ainsi sur le fait que le défunt avait perdu connaissance au moment des faits, ce qui rendait caduque la « légitime défense » plaidée par l’accusée.

Mais cette théorie n’a pu être établie et le procureur général a finalement considéré que la mort était survenue au cours de la lutte entre l’agresseur et la victime. L’avocat de Roxana Ruiz a de plus mis en lumière une enquête policière bâclée avec notamment l’absence d’examen médical après le viol présumé, ce qui est contraire à la procédure.

À la lumière de tous ces éléments, le procureur général a donc abandonné les poursuites et Roxana Ruiz a été acquittée du meurtre.