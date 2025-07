Un crocodile dévore un vieil homme vivant sous les yeux des villageois horrifiés, alors qu'ils tentent de le sauver

En Indonésie, un drame s’est produit alors qu'un habitant se baignait dans une rivière. Il a été attaqué par un crocodile qui l’a traîné dans l’eau, poursuivi par les habitants.

Au sud de l'Indonésie, un vieil homme âgé de 80 ans et nommé Wasim a décidé de se rafraîchir en se baignant dans la rivière à côté de sa maison. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque l’homme a été violemment attaqué par un crocodile.

Crédit photo : ViralPress

L'animal l’a saisi dans ses mâchoires et l’a rapidement entraîné dans l’eau. L’acte a été si rapide que l'octogénaire n’a pas eu le temps de crier à l’aide. Cette scène a été filmée, comme on peut le voir sur le site du Daily Mail. Sur les images, on peut voir le crocodile de 3 mètres de long serrer l’homme dans ses mâchoires imposantes.

Les habitants poursuivent le crocodile

Pour aider le vieil homme pris au piège, les villageois ont poursuivi le crocodile. Armés de bâtons, ils ont suivi l'animal dans la rivière en le frappant pour qu’il lâche prise. Ces actes ont finalement fonctionné puisque le crocodile a fini par ouvrir la gueule pour libérer le vieil homme.

Crédit photo : ViralPress

Malheureusement, ce dernier a connu une fin tragique puisqu'il était déjà mort quand le crocodile l’a relâché.

“C'était une journée normale pour nous. Nous ne nous attendions pas à une fin tragique comme celle-ci”, a déclaré Samugi, le genre de Wasim, au Daily Mail.

Suite à cet accident, les autorités locales ont demandé aux habitants d'être plus prudents quand ils se baignaient dans la rivière. En effet, ce n’est pas la première fois qu'une personne décède de cette façon. L'archipel indonésien compte 14 espèces de crocodiles violentes et dangereuses. Chaque année, on compte 150 attaques de crocodiles et près de 85 décès, ce qui en fait le pays avec le plus d'attaques de crocodiles au monde.

Le mois dernier, un adolescent a également été tué par un crocodile. Une attaque a aussi eu lieu aux Philippines quand un homme a été mordu par un crocodile avec qui il voulait prendre un selfie.