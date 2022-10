« Des petites héroïnes » : ces jumelles de 6 ans repoussent l'agresseur de leur mère avec... leurs jouets

En Floride, une mère de famille s’est retrouvée face à son petit-ami violent dans son appartement. Pour protéger leur mère, ses jumelles âgées de 6 ans ont repoussé l’agresseur avec leurs jouets.

Le 13 septembre dernier, deux petites filles ont sauvé la vie de leur maman en Floride. En effet, le petit-ami de la mère est rentré dans son appartement, menaçant. L’homme était déjà connu des services de police puisqu’il avait déjà fait des menaces et était violent. Il a également commis deux délits pour possession de marijuana.

Crédit photo : iStock

En voyant qu’il devenait très menaçant, la mère de famille a immédiatement appelé la police. En attendant que les secours arrivent, elle a reçu l’aide de ses deux petites filles courageuses.

Les jumelles font fuir l’agresseur

Les jumelles, âgées de 6 ans, se sont postées devant l’agresseur et l’ont attaqué avec leurs jouets, un bâton et un sèche-cheveux, dans le but de protéger leur mère.

« Il m’a menacée, a confié la mère. Je le suppliais d’arrêter parce que je ne savais pas ce qu’il allait me faire. Il est devenu sombre. Mes filles sont des héroïnes, l’une a pris un bâton et l’autre un sèche-cheveux. Elles n’ont pas arrêté. »

Crédit photo : iStock

Cette attaque a suffit à déconcerter l’agresseur, qui a été très surpris. Pendant ce temps-là et avec l’aide de ses filles, la maman a pu se réfugier dans une salle de bain pour être en sécurité, et l'homme a finalement pris la fuite.

« Les jumelles ont attrapé des jouets, un bâton et un sèche-cheveux et ont commencé à repousser l’agresseur pour protéger leur mère. Avec l’aide de ses filles, cette dernière a pu se retirer dans une salle de bain pour plus de sécurité », peut-on lire dans le rapport de police.

Une fois sur place, les policiers ont réussi à interpeller le suspect peu après qu’il ait pris la fuite, et l’individu a été placé en garde à vue. Les jumelles ont quant à elles été qualifiées de « petites héroïnes » pour leur réaction courageuse.

« Elles ont protégé leur mère, a déclaré la voisine de la petite famille. C’est une bonne chose qu’elles aient fait cela. Grâce à elles, leur mère est toujours là aujourd’hui. »