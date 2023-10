Dans cette école, la facture d'électricité a quadruplé sans raison et le maire refuse de payer

Le maire de Saules, une commune de Saône-et-Loire, est en proie à un vrai problème. Cette année, la facture d’électricité de l’école du village a quadruplé sans raison apparente. Furieux, le maire refuse de régler cette facture au prix exorbitant.

Saules est une petite commune située en Saône-et-Loire où se trouve une école qui accueille en moyenne 70 enfants. Depuis quelques mois, l’école est confrontée à un gros problème : sa facture d’électricité a quadruplé. Pourtant, rien ne justifie une telle hausse, d’autant plus que l’école fait de sérieux efforts pour réaliser des économies d’énergie. Des programmateurs ont été installés dans toutes les pièces pour gérer le chauffage. Dans chaque classe, un élève est responsable de l’électricité et doit vérifier que toutes les lumières sont éteintes.

L’année dernière, le montant de la facture d’électricité était de 10 000 euros mais cette année, il devrait dépasser les 40 000 euros. De quoi provoquer la colère du maire, Edmond Valette.

“La facture est de 18 000 euros pour sept mois. Et sans le bouclier énergétique, elle serait de plus de 23 000 euros alors qu’en 2022, on a payé seulement 10 000 euros pour l’année complète. C’est incompréhensible ! En plus, l’école a consommé moins que l’an dernier, c’est ubuesque”, a affirmé le maire de la commune à Ouest-France.

Pour tenter de comprendre le montant soudain de cette facture, un électricien s’est rendu à l’école. Cependant, aucune anomalie n’a été détectée. De son côté, Edmond Valette refuse de régler la facture. Le maire du village travaille avec le SIVOS, le Syndicat intercommunal à vocation scolaire, qui gère cette école. Chaque année, le SIVOS fonctionne avec un budget fermé de 250 000 euros. Ainsi, le maire n’a pas les moyens de payer une telle facture.

Pour régler la situation, Edmond Valette a interpellé EDF, sans résultat.

“EDF nous a dit que c’était à cause de l’inflation, mais rien ne la justifie, a affirmé Edmond Valette. C’est totalement délirant ! L'État a du mal à comprendre la réalité des choses. Et la réalité, c’est que les petites communes ne peuvent pas supporter de telles hausses. On va droit dans le mur. Il faut réagir, et vite. Si j’accepte, cela veut dire que j’accepte la spéculation. Donc je ne le ferai pas. Je ne paierai qu’un montant raisonnable.”

Les projets de l'école sont menacés

Dans cette école, de nombreux projets pédagogiques ont été mis en place depuis des années comme des ateliers philo, du soutien scolaire, des groupes de parole ou encore des “ateliers émotion” pour encourager les élèves à exprimer leurs sentiments. En plus de cela, les élèves font parfois classe en forêt afin de découvrir la biodiversité et une équipe est mobilisée pour aider les enseignants. Malheureusement, toutes ces activités sont menacées à cause du problème financier qui touche l’école. Le maire refuse quant à lui de supprimer ces activités pour faire des économies qui n’ont pas lieu d’être.

Pour tenter d’avoir de l’aide, Edmond Valette a interpellé Olivier Tainturier, le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, le sénateur Jérôme Durain et le député Louis Margueritte, qui a lui-même contacté le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Affaire à suivre…