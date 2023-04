Découvrez l'incroyable salaire que touchait Emmanuel Macron avant d'accéder à l'Élysée

On vous révèle aujourd’hui combien touchait Emmanuel Macron avant son accession à l’Élysée.

Combien gagne Emmanuel Macron ?

Cette question qui revient sans cesse sur les lèvres de certains Français, notamment par les temps qui courent, n’est pourtant pas taboue dans le pays puisque la rémunération du chef de l’État est une information publique.

Le pensionnaire de l’Élysée perçoit ainsi un salaire annuel de 182 400 euros brut (162 000 € nets), soit 15 200 euros bruts par mois.

Ce revenu peut paraître élevé mais il faut savoir qu’il s’avère bien inférieur à ce que peuvent gagner certains de ses homologues, selon l’OCDE, à commencer par le président américain Joe Biden (337 000 € bruts par an), le chancelier allemand Olaf Scholz (350 000 € bruts), le président italien Sergio Mattarella (210 000 € bruts), ou encore le Premier ministre britannique Rishi Sunak (187 750 € bruts).

Combien gagnait Emmanuel Macron avant de devenir président de la République ?

Le président perçoit donc une rémunération, certes très confortable, mais pas si éloignée de ce que touchent certains cadres dirigeants en France.

Toutefois, ça n’a pas toujours été le cas.

Avant d’accéder à la fonction suprême, Emmanuel Macron a en effet connu un parcours professionnel plutôt lucratif qui lui a permis de toucher des émoluments bien plus conséquents.

Après ses études à l’ENA et un premier poste de 4 ans en tant qu’inspecteur des finances, le natif d’Amiens est devenu banquier d’affaires chez Rothschild & Cie. À l’époque en 2011, il percevait « un revenu brut d’un million d’euros » annuel, selon l’Express. L’année suivante, il empoche cette même somme en seulement 4 mois. Des sommes faramineuses dont il faut néanmoins déduire les charges sociales (car Emmanuel Macron était affilée au régime des indépendants en tant qu’associé-gérant) ainsi que les impôts.

En 2012, l’actuel chef de l’État quitte la finance pour rejoindre la politique et devient le secrétaire général adjoint du cabinet de Français Hollande, alors président fraîchement élu.

Avec ce nouveau poste, ses revenus vont considérablement baisser atteignant les 15 000 euros brut par mois, selon le Figaro.

Deux ans plus tard, il monte en grade et est nommé ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique mais, paradoxalement, son salaire va encore diminuer puisqu’il ne percevra « que » 9 940 bruts par mois.

La suite, on la connaît. Emmanuel Macron sera élu président de la République en 2017, puis réélu pour un deuxième mandat en 2022.

Notons enfin qu’il a renoncé à une augmentation de salaire de 0,4 % - au titre de la revalorisation accordée à tous les fonctionnaires - le 1er janvier 2018.