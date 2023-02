Cette entreprise lyonnaise propose des salaires de plus de 3.000 euros mais n'arrive pas à recruter

Près de Lyon, une entreprise peine à recruter et pour cette raison, elle a décidé d’augmenter ses salaires de 20%.

À Limonest, près de Lyon, l’entreprise Migen est une petite PME de 22 salariés spécialisée dans la maintenance industrielle. Sous-traitante d’Amazon, Toyota ou encore Pierre Martinet, elle a actuellement 10 postes à pourvoir en urgence, mais ne trouve personne. Pourtant, l’entreprise fait tout pour recruter.

Crédit photo : Migen Services

« Nous avons 10 postes de techniciens de maintenance à pourvoir, a affirmé Loïc Steeyler, responsable ressources humaines. C’est urgent, ça reste très compliqué de recruter même s’il y a parfois du mieux. Il y a plus d’offres que de candidatures. Nous pensons que pour travailler de concert avec les clients les plus prestigieux, nous devons sélectionner les meilleurs collaborateurs et les meilleures collaboratrices. »

Des salaires de plus de 3 000 euros

Les gérants de la société recherchent des nouveaux employés pour leur compétences, et pas forcément leur expérience. Ainsi, ils sont prêts à engager des jeunes et des débutants.

En plus de cela, l’entreprise propose des salaires 20% plus élevés que la moyenne, à plus de 3 000 euros. Généralement, un technicien de maintenance gagne entre 30 000 et 50 000 euros bruts annuels. Dans cette entreprise, les salariés pourraient gagner plus de 4 100 euros bruts par mois.

Crédit photo : iStock

Alors pourquoi cette entreprise n’arrive-t-elle pas à recruter ? Selon, le responsable, les métiers manuels ont une mauvaise image et sont mal formés.

« La maintenance a été un secteur qui attire moins les jeunes ces dernières années, les métiers manuels ont été dévalorisés comme l’apprentissage. Je viens d’un milieu ouvrier, j’ai fait des études, je respecte tous ces métiers, ils sont importants, a affirmé Loïc Steeyler. C’est un secteur très large et très intéressant. Il y a du mépris pour nos métiers manuels. »

En plus d’augmenter ses salaires, l’entreprise propose des activités pour renforcer l’ambiance et favoriser la cohésion d’équipe. Les collègues peuvent s’affronter lors d’épreuves sportives et se découvrir pendant des sorties ou des voyages. La société est ouverte à tous types de profils, car elle envisage de recruter des salariés en situation de handicap.